Histoire et civilisation du livre, vol. XXI, "Livres et bibliothèques en situation coloniale"

Sommaire/Contents

Livres et bibliothèques en situation coloniale

J.-Y. Mollier, Introduction

P. R. Ramirez, « Libros y bibliotecas de las órdenes religiosas en el Caribe e Hispanoamérica : del ideal utópico a las estrategias misioneras en el siglo XVI »

M. Martignon, « Circulations et appropriations des livres en Guyane à la fin du XVIIe siècle à travers le témoignage de Jean de La Mousse »

M. Midori Deaecto « Les bibliothèques religieuses et le couvent des franciscains à São Paulo : sur les traces des collections dispersées (1770-1826) »

N. Verdier« Composer des livres à Pondichéry au XIXe siècle »

J.-C. Geslot « Les aventuriers de l’imprimé. Les premiers libraires et imprimeurs d’Algérie à la lumière d’un fonds d’archives inédit (1830-1858) »

L. Kuitert « Bibliothèques dans l’Indonésie coloniale. Comment un peuple s’éleva par la lecture »

C. Vy « Des presses coloniales aux ateliers vietnamiens : production et marché du livre en Cochinchine française (1900-1945) »

C. Capot « La colonisation et ses bibliothèques : le cas de l’École française d’Extrême-Orient en Indochine »

Varia

A. Goderniaux, « Recettes antiprotestantes pour temps de conflit civil. Trois libelles imprimés par les catholiques zélés au début des guerres de Rohan (1621-1622) »

F. Saby, « La veuve Giroud à Grenoble au XVIIIe siècle : une illustration du rôle des femmes dans l’imprimerie sous l’Ancien Régime »

C. Nassif, « Exploring Arabic Printing in 18th century Lebanon and Syria: Perspectives from Western Sources and Travellers »

D. Droixhe, « Éléments pour une théorie de l’ornementation typographique composée. Évolution, système, reconstruction »

S. Hallade, « Hippolyte Castille, romancier-feuilletoniste engagé et historiographe de la Deuxième République »

P. F. Gehl, « The “Second Passion” of Stanley Morison: Liturgical Piety & Liturgical Books »

Chantiers de recherche

A. Bergamini et F. Sabba, « Le projet italien Libmovit "Biblioteche in movimento: studiosi, libri, idee in viaggio in Italia nel XVIII secolo": objectifs, activités et résultats intermédiaires »

V. Rebolledo-Dhuin, M.-T. Petiot et L. Perissier, « PRET19 ou le quotidien du prêt dans les bibliothèques universitaires parisiennes au XIXe siècle »

Livres, travaux et rencontres

Comptes rendus

Livres reçus (2024-2025)

Thèses et habilitations à diriger des recherches intéressant l’histoire du livre (2022-2024)