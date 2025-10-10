En 1978, Jacques Roubaud publiait un livre au titre énigmatique, La Vieillesse d’Alexandre. Alexandre ? Un personnage historique singulier, et le plus grand conquérant de l’histoire de la versification : l’alexandrin. Le poète entreprenait de raconter la biographie d’un vers, de ses origines à son déclin. Il manquait à cette vie d’Alexandre les branches narrant l’enfance mouvementée du vers, avant qu’il ne finisse par s’imposer comme le mètre français par excellence, au XVIe siècle. Dans un texte publié en revue en 1977 Jacques Roubaud avait pourtant narré Les Enfances d’Alexandre. Des origines à la Cléopâtre captive : Valérie Beaudouin et Marie-Louise Chapelle en ont établi une édition inédite à partir des cahiers et manuscrits de Jacques Roubaud. Elle paraît aujourd'hui dans "La Librairie du XXIe siècle" (Seuil).