Jacques Roubaud, Les Enfances d'Alexandre. Des origines à la Cléopâtre captive

Préface de Valérie Baudoin

En 1978, Jacques Roubaud publie un livre au titre énigmatique, La Vieillesse d’Alexandre. Cet Alexandre est un personnage historique singulier, l’un des plus grands conquérants de l’histoire de la versification : l’alexandrin. Le poète entreprend de raconter la biographie d’un vers, de ses origines à son déclin.

Il manquait à cette vie d’Alexandre les branches narrant l’enfance mouvementée du vers, avant qu’il ne finisse par s’imposer comme le mètre français par excellence, au XVIe siècle.

Jacques Roubaud, porté par l’étude d’un vaste corpus de textes, ne livre pas un traité aride mais un alexandrin mode d’emploià la manière dont Perec raconte la vie d’un immeuble : l’alexandrin est une structure architecturale à plusieurs étages qui s’édifie dans des conflits de voisinage avec les autres vers français.

Cette biographie d’un vers est aussi le laboratoire théorique et formel de l’un des plus grands poètes contemporains.

Les Enfances d’Alexandre, publié en revue en 1977, était inaccessible. Valérie Beaudouin et Marie-Louise Chapelle en ont établi une édition inédite à partir des cahiers et manuscrits de Jacques Roubaud.

Jacques Roubaud (1932-2024), qui se définissait lui-même comme « compositeur en poésie et retraité en mathématiques », a publié de la poésie, de la prose, du théâtre et des écrits de théorie littéraire, dont Poétique. Remarques (2016) et Peut-être ou la nuit de dimanche. Brouillon de prose (2018) dans « La Librairie du XXIe siècle », aux éditions du Seuil.