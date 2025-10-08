Journée d'étude de la SELF XX-XXI. Quelque chose noir de Jacques Roubaud (Cergy)
Journée d’agrégation de la SELF XX-XXI. Quelque chose noir, de Jacques Roubaud
Samedi 18 octobre, CY Cergy Paris Université, salle Simone Veil, Bâtiment des Chênes I
Programme
9h00 : Accueil des intervenants et du public
9h30 : Ouverture de la journée
9h45 Olivier Gallet (Sorbonne Université) : « Nonvie de la neuvine ? Existe-t-il une contrainte oulipienne majeure régissant Quelque chose noir ? »
10h00 Serge Linarès (Université Sorbonne Nouvelle) : « Quelque chose noir, une photopoésie ? »
10h30 Dominique Moncond’huy (Université de Poitiers) : « Quelque chose noir comme deuil d'un projet partagé d'épreuve du temps. »
Discussion et pause
11h30 Élise Marrou (Sorbonne Université) : « "Devant ce silence inarticulé" : Wittgenstein à contre-emploi. »
12h00 Olivier Gallet (Sorbonne Université) : « Plier, déplier, replier le temps (inscriptions temporelles, contraintes de temps, modèle du Canzoniere de Pétrarque). »
Discussion et pause déjeuner
14h30 Michel Murat (Sorbonne Université) : « La dispersion de l'analogie. »
15h00 Abigail Lang (Université Paris Cité) : “Battement”, Blackburn, “Backsweep, black”.
Discussion et pause
16h00 Margaux Coquelle-Roëhm (Université de Montréal) : « "Je m'enfonce par les ongles" : remarques autour de la méditation du 12 mai. »
16h30 Jean-François Puff (CY Cergy Paris Université) : « Concepts formels et diction poétique. Les voix de Quelque chose noir. »