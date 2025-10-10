Atelier des doctorant.e.s de la Société Française de Littérature Générale et Comparée. Quels usages et enjeux des IA en doctorat de Littérature comparée?

La Société Française de Littérature Générale et Comparée propose des ateliers en visio-conférence qui visent à accompagner des doctorant·e·s et jeunes docteur·e·s dans leur(s) approche(s) thématique et méthodologique de la recherche en Littérature comparée. Ces ateliers s’appuient sur le partage d’expériences, sur l’exposition de travaux de recherche et sur la discussion de difficultés méthodologiques.

Le prochain atelier, intitulé « Quels usages et enjeux des IA en doctorat de Littérature comparée ? » se tiendra le mercredi 10 décembre 2025, entre 17h et 19h.

Il portera sur la question polémique de l’utilisation (ou non) des intelligences artificielles génératives au cours du travail de thèse en Littérature Comparée. Par leur capacité à agglomérer et à générer du contenu à la demande, les IA génératives sont des outils performants pour nous faire gagner du temps de recension de larges corpus, aider à synthétiser voire à susciter de nouvelles idées. Cependant, leur utilisation pose des questions méthodologiques et éthiques cruciales.

La discussion pourra porter sur les questions suivantes : que peut-on demander (ou non) à une IA sur un corpus de thèse de Littérature comparée ? Quelles IAs pour quel(s) corpus ? Quels sont les avantages et quelles sont les limites du recours à l’IA pour la rédaction de travaux de recherche ? Quelles aides à la conception d’hypothèses et à la créativité scientifique peut-elle constituer ? Quels encadrements législatifs de l’utilisation de l’IA existent-ils en contexte académique ?

Cet atelier sera un espace de discussion pour toute personne en doctorat de Littérature comparée confrontée aux enjeux méthodologiques et éthiques que pose l’usage des IA génératives.

Aucune préparation n’est attendue. Pour participer, merci d’envoyer un e-mail à atelierdocto@sflgc.org avant le vendredi 5 décembre afin de recevoir le lien de la visio-conférence. Pour faciliter les échanges et permettre à tous et à toutes d’exprimer ses idées, le nombre de places est limité.

Responsables : Ashvini Chandrakumar, Oriane Chevalier, Ombline Damy, Léna Simon et Céleste Villermaux

avec le soutien d’Élodie Coutier et de Sylvie Humbert-Mougin dans le cadre de la SFLGC.