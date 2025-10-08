Le théâtre à l’université à l’époque des défis planétaires (univ. de Vilnius, Lituanie)

le Théâtre à l’Université à l’Epoque des Défis Planétaires

Vilnius, Lituanie, 8 au 13 juillet 2026



Le théâtre à l’université n’existe pas isolément.

Il répond, résiste, reflète et se réinvente à la lumière de réalités globales.

Le XIII Congrès Mondial de l’Association Internationale du Théâtre à l’Université (AITU-IUTA), qui se tiendra à l’Université de Vilnius en Lituanie, invite chercheurs, artistes, éducateurs, experts indépendants, praticiens, et étudiants à explorer le rôle en évolution du théâtre universitaire dans notre monde en transformation rapide.

Le thème du Congrès – Le Théâtre à l’Université à l’Epoque des Défis Planétaires – vise à comprendre comment les théâtres universitaires à travers le monde sont engagés dans les crises et les transformations urgentes. Celles-ci concernent l’urgence climatique, l’instabilité politique, la guerre et l’occupation, la migration, l’usage de l’IA, et les effets persistants de la pandémie de COVID-19. Cela soulève aussi des questions essentielles sur l’avenir du théâtre universitaire : quelles valeurs devraient guider son développement ? Comment peut-il rester résilient, pertinent et critique dans des temps d’incertitude ?

Nous accueillons des propositions qui explorent ce thème à travers recherche académique, pratique artistique, innovation pédagogique ou dialogue interdisciplinaire.

Pour plus de détails,

https://www.congress2026.kc.vu.lt/fr/call-for-papers