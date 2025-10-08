Federico Barbierato, Évangélistes et gazetiers. Libertinage, incroyance et livres interdits dans la Venise des XVIIe et XVIIIe siècles
(Source : Classiques Garnier)
Federico Barbierato
Évangélistes et gazetiers. Libertinage, incroyance et livres interdits dans la Venise des XVIIe et XVIIIe siècles
Paris, Classiques Garnier, coll. « Lire le XVIIe siècle », n° 91, série « Littérature, libertinage et spiritualité » n° 17, 2025.
Plongée captivante dans les marges du croire à l’époque moderne, ce livre mobilise un corpus inédit de procès inquisitoriaux. Il met au jour un monde souterrain d’idées, de doutes, de conversations et de provocations, dans une Venise orthodoxe mais ouverte aux formes radicales de la dissidence religieuse.
