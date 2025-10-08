Adélaïde et Louis Mémoires croisées, Héritage partagé (Esteville)

L'association Histoire et Patrimoine du Haut-Cailly a entrepris, et terminé, la transcription de l'imposant manuscrit (10 volumes de 500 pages env.) des souvenirs d’Adélaïde Bauche (1797-1868), bourgeoise rouennaise.

Plus de 30 personnes ont participé à ce travail de mémoire.

Ses Souvenirs (1807-1866), monument de l'histoire locale, détaillent sa vie, ses opinions, ses riches relations sociales et des événements historiques à Rouen, Poitiers, Paris, Esteville et en Algérie (lors de ses séjours).

Célibataire par vœu, elle accompagne son beau-frère, Louis Magnier, 1ère promotion ENS et professeur de rhétorique au collège royal de Rouen (un certain Gustave Flaubert fut son élève), dans l’éducation de ses neveux.

Elle résidera dans la maison familiale à Esteville durant les dernières années de sa vie.

L'œuvre révèle une intellectuelle contrainte par son milieu strict, mais dotée d'une liberté de jugement (cf la communication d’André Dubuc).

Des mémoires de Dea et de maîtrise, sous la direction de Serge Chassagne, ont été réalisés dans les années 1985-1995.

Comme sorte de point d’orgue à cette aventure, l’association organise une journée consacrée à Adélaïde et à Louis Magnier, faites d’évocations et de visites, dont celle de sa maison familiale, rassemblés sous le titre :

Adélaïde et Louis

Mémoires croisées, Héritage partagé

dont le programme est accessible ici

le Samedi 29 novembre 2025 à 9 :00

Dans la salle polyvalente d’Esteville.

En complément Bruno Sintic, docteur en histoire, présente au Congrès 2025 de la FSHAN du 8 au 11/10/2025 une communication consacrée à "La vie de relations d’Adélaïde Bauche (1797-1869)"