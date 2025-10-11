L'index photographique
Qu’est-ce que la photographie ? Quelles sont ses frontières et quelles sont ses fonctions ? Les réflexions sur l’invention d’un nouveau genre de réalisme ont été le point de départ d’une philosophie de la photographie. Alexis Anne-Braun et Laure Blanc-Benon ont réuni pour les éditions Vrin les Textes clés de philosophie de la photographie. Divisé en trois sections (histoire de la photographie, médium photographique, technologies photographiques), le volume regroupe des textes dont la traduction est inédite en langue française. Paraît dans le même temps un essai signé par Joan Fontcuberta aux éditions Actes Sud, L'œil et l'index, sous-titré Barthes reset et consacré aux images publiées dans le journal mexicain de faits divers Alerta entre les années 1960 et 1980. L’appareil photo est-il le témoin d’une réalité ou plutôt le complice d’une performance ? L’artiste Joan Fontcuberta prend l’index comme point de départ d’une réflexion approfondie et irrévérencieuse sur la relation de la photographie au réel. Il réfute, tout en s’en inspirant, la suggestion de Roland Barthes selon laquelle chaque photographie nous dit “ça-a-été”. Des questions existentielles aujourd’hui amplifiées par l’émergence de l'intelligence artificielle générative.