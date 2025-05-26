Joan Fontcuberta, L'œil et l'index. Barthes reset

Traduit par Matthieu Bameule

L’appareil photo est-il le témoin d’une réalité ou plutôt le complice d’une performance ?

Les images ici reproduites du journal mexicain de faits divers Alerta, actif entre les années 1960 et 1980, illustrent bien cette ambivalence en répétant de façon théâtrale la figure du doigt pointé dans chaque image. Ce geste est l’incarnation parfaite du rôle de la photographie comme document : une injonction à regarder ceci.

Dans cet essai textuel et visuel, l’artiste Joan Fontcuberta prend l’index comme point de départ d’une réflexion approfondie et irrévérencieuse sur la relation de la photographie au réel. Il réfute, tout en s’en inspirant, la suggestion de Roland Barthes selon laquelle chaque photographie nous dit “ça-a-été”. Ces questions existentielles sont aujourd’hui amplifiées par l’émergence de l'intelligence artificielle générative.