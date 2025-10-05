Alexis Anne-Braun, Laure Blanc-Benon (éd.), Textes clés de philosophie de la photographie. Techniques, fonctions, images

Qu’est-ce que la photographie? Quelles sont ses frontières et quelles sont ses fonctions?

La photographie désigne un ensemble de technologies apparentées qui entretiennent entre elles un air de famille. Il est donc difficile de s’en remettre à nos seules intuitions relatives aux images que nous conservons au plus près de nous (albums, clichés encadrés, images de fond d’écran) et auxquels nous réduisons en général tous les usages et tous les formats de la photographie. Néanmoins, dans cet attachement à l’image de l’être aimé, se révèle aussi quelque chose de la nature spéciale du réalisme photographique, associé à chacune de ses fonctions (enregistrement, détection, dépiction, reproduction), comme à chacun de ses emplois (militaires, judiciaires, publicitaires, érotiques ou cérémonielles).

Les réflexions sur l’invention d’un nouveau genre de réalisme ont d’ailleurs été le point de départ d’une philosophie de la photographie, qui a connu un élan nouveau dans l’esthétique de tradition analytique, et à laquelle le présent ouvrage entend donner une place originale, à côté de textes plus historiques. Divisé en trois sections (histoire de la photographie, médium photographique, technologies photographiques), le volume regroupe des textes dont la traduction est inédite en langue française. Les auteurs espèrent par-là jeter un pont entre des réflexions qui ont connu jusque-là des développements parallèles et séparés.