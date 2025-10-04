Avec Robert Badinter

Le 9 octobre prochain, Robert Badinter (1928- 2024) entrera au Panthéon : une façon pour le pays de dire son éternelle reconnaissance à celui qui a su abolir la peine de mort en 1981 et supprimer le délit d’homosexualité. Les éditions Flammarion lui rendent hommage en publiant un récit inédit qui rassemble sous le titre Vivre les souvenirs évoqués en 2006 pour l’INA et la Fondation pour la Mémoire de la Shoah ainsi que le dernier entretien donné en 2023 à l'INA également.

À l'initiative des chercheurs de l'EHESS, où l'avocat Robert Badinter a conduit pendant cinq ans (1986 et 1991) un séminaire sur la prison républicaine (1871-1914) avec l’historienne Michelle Perrot, un colloque réunira le 7 octobre au Conseil constitutionnel des anthropologues, historiens, sociologues, philosophes, juristes et magistrats pour apporter leur éclairage sur les combats intellectuels menés par Robert Badinter tout au long de sa vie.

Rappelons la publication chez Fayard à la veille de l'été de la pièce inédite signée par Robert Badinter : Affaire classée, qui se déroule en l'an 33 à Jérusalem dans le bureau de Ponce Pilate…