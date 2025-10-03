Robert Badinter et les sciences sociales (Conseil constitutionnel, Paris & en ligne)

Un événement inédit organisé par l'EHESS le 7 octobre 2025 au Conseil constitutionnel

L'EHESS et le Conseil constitutionnel célèbrent Robert Badinter le 7 octobre 2025 à l'occasion de son entrée au Panthéon. Grand juriste, garde des Sceaux (1981-1986) et président du Conseil constitutionnel (1986-1995), Robert Badinter est une figure majeure de la Ve République et de la justice française. Par son séminaire de recherche sur l'histoire de la prison, organisé avec Michelle Perrot, il a contribué à l'histoire de l'EHESS et a aussi marqué celle du Conseil constitutionnel en œuvrant en faveur de la création de la question prioritaire de constitutionnalité. En ouvrant une réflexion sur ses multiples engagements en faveur de la défense des libertés fondamentales et de l’égalité des droits, cet événement illustre l'héritage intellectuel et politique de Robert Badinter.



Pendant cinq ans, entre 1986 et 1991, Robert Badinter a conduit un séminaire à l’EHESS sur la prison républicaine (1871-1914) avec l’historienne Michelle Perrot. Son entrée au Panthéon, annoncée par le président de la République Emmanuel Macron pour le 9 octobre 2025, est l’occasion de mettre en perspective l'engagement de cette figure éminente de la vie publique française et de la justice (avocat, professeur de droit, garde des Sceaux, président du Conseil constitutionnel, sénateur) pour la défense des droits de l'homme et son influence sur la société, les sciences sociales et la vie scientifique de l’EHESS.



Le 7 octobre 2025, au Conseil constitutionnel, anthropologues, historiens, sociologues, philosophes, juristes et magistrats apporteront des éclairages sur les combats intellectuels menés par Robert Badinter tout au long de sa vie.

Informations pratiques

Mardi 7 octobre 2025, 9h-18h45

Conseil constitutionnel, Palais-Royal, 2 rue de Montpensier, 75001 Paris

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Inscription obligatoire

Interprétation en langue des signes (sous réserve de disponibilité)

Retransmission en direct sur la chaîne Youtube de l'EHESS.

—

Programme

8h30

Café d’accueil



9h

Ouverture

Richard Ferrand

Romain Huret



9h30

Introduction

Rainer Maria Kiesow



Matinée

Présidée par Aurélie Bretonneau



10h

Séminaire « La prison républicaine » Badinter/Perrot EHESS (1986-1991)

Michelle Perrot

Dany Cohen

Sandrine Zientara-Logeay



11h

Administration pénitentiaire

Véronique Pajanacci

Ariel Planeix

Mathieu Terrier



11h45

Dépénalisation de l’homosexualité

Régis Schlagdenhauffen



12h15

Émancipation des juifs

Nancy L. Green





Après-midi première partie

Présidé par Liora Israël



14h15

Le président du Conseil constitutionnel et la question prioritaire de constitutionnalité

Olivier Cayla

Alain Juppé



15h15

Enfermements

Céline Béraud

Falk Bretschneider

Isabelle Heullant-Donat

Natalia Muchnik

Xavier Rousseaux



16h15

Pause-café



Après-midi seconde partie

Présidé par Olivier Cayla



16h45

Avocats

Liora Israël



17h15

Abolition de la peine de mort

Philippe Maurice



17h45

Robert Badinter

Isabelle Backouche

Jean-Marc Sauvé

Antoine Lyon-Caen



18h30

Clôture

Marie-Charlotte Calafat

Dominique Schnapper



18h45

Réception