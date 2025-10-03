Robert Badinter et les sciences sociales (Conseil constitutionnel, Paris & en ligne)
Un événement inédit organisé par l'EHESS le 7 octobre 2025 au Conseil constitutionnel
L'EHESS et le Conseil constitutionnel célèbrent Robert Badinter le 7 octobre 2025 à l'occasion de son entrée au Panthéon. Grand juriste, garde des Sceaux (1981-1986) et président du Conseil constitutionnel (1986-1995), Robert Badinter est une figure majeure de la Ve République et de la justice française. Par son séminaire de recherche sur l'histoire de la prison, organisé avec Michelle Perrot, il a contribué à l'histoire de l'EHESS et a aussi marqué celle du Conseil constitutionnel en œuvrant en faveur de la création de la question prioritaire de constitutionnalité. En ouvrant une réflexion sur ses multiples engagements en faveur de la défense des libertés fondamentales et de l’égalité des droits, cet événement illustre l'héritage intellectuel et politique de Robert Badinter.
Pendant cinq ans, entre 1986 et 1991, Robert Badinter a conduit un séminaire à l’EHESS sur la prison républicaine (1871-1914) avec l’historienne Michelle Perrot. Son entrée au Panthéon, annoncée par le président de la République Emmanuel Macron pour le 9 octobre 2025, est l’occasion de mettre en perspective l'engagement de cette figure éminente de la vie publique française et de la justice (avocat, professeur de droit, garde des Sceaux, président du Conseil constitutionnel, sénateur) pour la défense des droits de l'homme et son influence sur la société, les sciences sociales et la vie scientifique de l’EHESS.
Le 7 octobre 2025, au Conseil constitutionnel, anthropologues, historiens, sociologues, philosophes, juristes et magistrats apporteront des éclairages sur les combats intellectuels menés par Robert Badinter tout au long de sa vie.
Informations pratiques
Mardi 7 octobre 2025, 9h-18h45
Conseil constitutionnel, Palais-Royal, 2 rue de Montpensier, 75001 Paris
Entrée libre, dans la limite des places disponibles
Inscription obligatoire
Interprétation en langue des signes (sous réserve de disponibilité)
Retransmission en direct sur la chaîne Youtube de l'EHESS.
—
Programme
8h30
Café d’accueil
9h
Ouverture
Richard Ferrand
Romain Huret
9h30
Introduction
Rainer Maria Kiesow
Matinée
Présidée par Aurélie Bretonneau
10h
Séminaire « La prison républicaine » Badinter/Perrot EHESS (1986-1991)
Michelle Perrot
Dany Cohen
Sandrine Zientara-Logeay
11h
Administration pénitentiaire
Véronique Pajanacci
Ariel Planeix
Mathieu Terrier
11h45
Dépénalisation de l’homosexualité
Régis Schlagdenhauffen
12h15
Émancipation des juifs
Nancy L. Green
Après-midi première partie
Présidé par Liora Israël
14h15
Le président du Conseil constitutionnel et la question prioritaire de constitutionnalité
Olivier Cayla
Alain Juppé
15h15
Enfermements
Céline Béraud
Falk Bretschneider
Isabelle Heullant-Donat
Natalia Muchnik
Xavier Rousseaux
16h15
Pause-café
Après-midi seconde partie
Présidé par Olivier Cayla
16h45
Avocats
Liora Israël
17h15
Abolition de la peine de mort
Philippe Maurice
17h45
Robert Badinter
Isabelle Backouche
Jean-Marc Sauvé
Antoine Lyon-Caen
18h30
Clôture
Marie-Charlotte Calafat
Dominique Schnapper
18h45
Réception