Robert Badinter, Affaire classée (inédit)

"La pièce se déroule en l'an 33 à Jérusalem dans le bureau de Ponce Pilate, procurateur romain de Judée, nommé par César Tibère. Le matin même, Ponce Pilate a ordonné de crucifier Jésus après sa condamnation par le Grand Sanhédrin pour sacrilège et blasphème. Ponce Pilate interroge sa femme, son collaborateur, un collègue romain sur le bien-fondé de sa décision. Tous le rassurent, Jérusalem est si calme dans cette nuit de la Pâque !

"Affaire classée" , pour Ponce Pilate. Mais non pour les siècles à venir." R. B.

Après avoir étudié toutes les sources disponibles, Robert Badinter propose ici sa vision du procès de Jésus dans une pièce de théâtre dense et bouleversante. Après une longue préface qui revient sur le contexte historique du procès, il met en scène de manière totalement inattendue et passionnante les acteurs d'une tragédie qui fonde notre Histoire.

Robert Badinter (1928-2024) fut avocat et professeur de droit. Il exerça la fonction de ministre de la Justice de 1981 à 1986 pendant le premier septennat de François Mitterrand. Il fit voter l'abolition de la peine de mort, supprimer le délit d'homosexualité et prit de nombreuses mesures en faveur des droits des victimes et de la condition des détenus. Président du Conseil constitutionnel de 1986 à 1995, il fut sénateur des Hauts-de-Seine de 1995 à 2011. Il est l'auteur de nombreux ouvrages sur la justice et de plusieurs pièces de théâtre.