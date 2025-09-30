Conférence de Raphaël Gaillard autour de “L’homme augmenté” (Séminaire CEEI-THALIM)

Le séminaire CEEI-THALIM 2024-2025 “Écriture : genèses, générations, ruptures” se poursuivra mercredi 1er octobre 2025, 15h-17h, avec une conférence de Raphaël Gaillard autour de son dernier livre “L’homme augmenté”.

En discussion avec Luc Bachelot (CEEI/ UMR THALIM).

Résumé de la conférence

L’intelligence artificielle, née en imitant notre cerveau, a toutes les raisons de s’hybrider avec notre propre intelligence. Le défi ne sera pas de rivaliser avec l’IA mais de réussir cette hybridation. D’ores et déjà, les interfaces cerveau-machine permettent à un homme paralysé de marcher ou de transmettre ses pensées. Demain nous utiliserons l’IA comme nous utilisons nos smartphones, partout et tout le temps, comme un appendice de nous-même, voire en l’incorporant. Faut-il en avoir peur ? Comment nous préparer à cette nouvelle ère ?

Nous avons déjà connu une grande hybridation avec l’avènement de l’écriture et de la lecture. Déposer hors de soi notre savoir par l’écriture, et se le réapproprier par la lecture, n’était pas si différent de ce que la technologie nous promet. Puisque cette aventure fut une réussite pour l’humanité, pourrions nous nous en inspirer ?

Bio-bibliographie de l’intervenant

Normalien et médecin, Raphaël Gaillard est professeur de psychiatrie à l’Université Paris Cité, en charge du pôle hospitalo-universitaire de l’hôpital Sainte Anne, qui reçoit chaque année 12 000 patients.

Ses travaux visent à modéliser le fonctionnement cérébral avec les outils informatiques et les apports de l’imagerie cérébrale.

Il anime le principal congrès francophone de psychiatrie, le Congrès de l’Encéphale, qui reçoit chaque année plus de 4000 psychiatres, ainsi que la revue éponyme. Expert judiciaire, il préside la Compagnie des Experts médecins de la Cour d’Appel de Paris et il est vice-président du Conseil départemental de l’Ordre des Médecins de la Ville de Paris.

Il est l’auteur de nombreux articles scientifiques dans des revues internationales de psychiatrie et de neurosciences, lauréat du Prix Philippe et Marie Halphen de l’Académie des Sciences. Auteur de Un coup de hache dans la tête. Folie et créativité (Grasset, 2022) et L’homme augmenté (Grasset, 2024), il a été élu à l’Académie Française le 25 avril 2024 au fauteuil 16, laissé vacant par la disparition du Président Valery Giscard d’Estaing.

Références bibliographiques : Raphaël Gaillard, L’homme augmenté. Futurs de nos cerveaux, 2024.

Infos pratiques