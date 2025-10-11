Dans l'imaginaire du début du xxe siècle, automates, androïdes, poupées mécaniques et autres mannequins vivants constituent un monde à la fois fascinant et inquiétant, si bien que les cultures spectaculaires n’ont cessé d’absorber et de réinventer l’automate, figure emblématique de la modernité technico-scientifique. De la scène lyrique au théâtre de magie en passant par le cinéma des premiers temps, il s’agit de comprendre comment ces êtres mécaniques ont habité les scènes et captivé les publics de leur époque, testant déjà l’hypothèse d’une outre-humanité, d’un au-delà de l’humain. À la croisée des études littéraires, théâtrales, cinématographiques et médiatiques, le livre supervisé par Mireille Berton et Stéphane Tralongo sous le titre L'outre-humain. Automates, performances mécaniques et cultures spectaculaires (Presses du Septentrion) offre une perspective historique, multidisciplinaire et intermédiale sur les relations entre humains et machines, mais aussi sur les tensions qu’elles ont suscitées. Fabula vous invite à découvrir sa Table des matières… et en donne à lire les premières pages…

(Illustr. : La Poupée de Lubitsch, 1919)