Compter avec Grothendieck
Les éditions L'Echappée rééditent Survivre et vivre. Alexandre Grothendieck, objecteurs de recherche et révolution écologique, qui revient sur un des premiers groupes d'écologie politique français dans lequel s'est illustré Alexandre Grothendieck (1928-2014), l'un des plus grands mathématiciens du siècle passé. Plusieurs parutions nous ont fait redécouvrir l'importance d'une œuvre et d'un itinéraire intellectuel qui dépasse largement le cadre des mathématiques fondamentales. Gallimard a ainsi édité en deux volumes Récoltes et semailles, les mémoires du mathématicien, texte-fleuve fascinant, présenté à la Maison de la poésie, où à travers le récit de sa trajectoire au sein du monde des mathétiques, Grothendieck livre une réflexion politique et épistémologique de premier plan sur le monde de la recherche, citée à de nombreuses reprises dans Les Structures fondamentales des sociétés humaines de Bernard Lahire. Les éditions du Sandre ont également publié une conférence sur les excès de la science et les dangers du nucléaire, Allons-nous continuer la recherche scientifique ?, ainsi qu'une longue méditation proche de la pensée mystique que le mathématicien rédige après avoir quitté définitivement le monde de la recherche, La Clef des Songes ou Dialogue avec le Bon Dieu. Témoignage sur un demi-siècle de recherche scientifique et de luttes politiques autant que réflexion sur les conditions de possibilité d'une recherche ambitieuse, le tout dans une prose singulière et personnelle, l'œuvre de Grothendieck est un massif susceptible de passionner les scientifiques comme les littéraires.
