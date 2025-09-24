Images du pouvoir politique et pouvoir politique des images dans la bande dessinée espagnole aux XXe et XXIe s. (Montpellier)

Journée d’étude

Images du pouvoir politique et pouvoir politique des images dans la bande dessinée espagnole aux XXe et XXIe siècle

Cette journée d’étude a pour objectif d’analyser la force politique des images en bande dessinée en Espagne en questionnant le rôle de la bande dessinée dans la société, ses engagements politiques, sa façon d’intervenir dans le débat public, d’interroger nos imaginaires et d’en construire de nouveaux, d’éclairer nos consciences, de dénoncer les leviers du pouvoir pour mieux les déconstruire.

Programme

8h45 Accueil des participant.e.s

9h15 Ouverture de la Journée d’étude :

Benoît Mitaine, ReSO, Université de Montpellier Paul-Valéry

Judite Rodrigues, TIL UR 4182, Université Bourgogne Europe

9h25-9h50 Thomas Faye : « Le discours iconotextuel contre les discours hégémoniques : déneutraliser les éléments de langage(s). Humour, cynisme et résistance dans Hecha a sí misma, de Alicia Martín Santos »

9h50-10h15 David Gregorio : « Las viñetas de Summers y el poder político: el humor gráfico de extrema derecha durante la Transición »

10h15-10h40 François Malveille et Tafarel Ramos : « Ridicule, le dictateur et son image, un actif fragile ? »

11h40-11h : Débat 11h-11h15 Pause

11h15-11h40 Céline Pegorari : « Feminismo a katanazos: el caso de Lola Vendetta de Raquel Riba Rossy »

11h40-12h05 Camille Pouzol : « El abismo del olvido: parangon de la BD politique ou comment rendre visible et lisible la mémoire historique en Espagne »

12h05-12h15 Débat 12h20-14h Déjeuner

14h10-14h35 Jacqueline Sabbah : « Faire sortir les femmes de leurs cases : les récits hégémoniques à l’épreuve du regard féministe dans Giganta (Nuria Tamarit) et El cuerpo de Cristo (Bea Lema) »

14h35-15h Isabelle Touton : « La paradójica reivindicación feminista de Concha Piquer y sus coplas en Doña Concha. La rosa y la espina, de Carla Berrocal »

15h-15h30 Débat et pause

15h30-15h55 Patricia García Ocaña : « L’archive personnelle, historique et imaginée dans le roman graphique mémoriel espagnol »

15h55-16h20 Benoît Mitaine : « Le Journalisme graphique : un soft power ? »

16h20-16h45 Débat et clôture