Études sur le XVIIIe siècle, n° 52 | 2025 : "Diplomatie et Lumières" (dir. Jean-Charles Speeckaert)

Les diplomates du XVIIIe siècle ont-ils contribué au mouvement des Lumières ? Pour répondre à cette question originale, ce recueil s’inscrit dans la nouvelle histoire culturelle de la diplomatie qui a connu un développement fécond ces dernières années.

Les agents diplomatiques, par la nature même de leur fonction, sont des acteurs à part entière de la circulation des idées et de la rencontre des cultures. En raison de leur cosmopolitisme et de leur inscription dans les réseaux savants et littéraires, l’ambassadeur et le consul apparaissent comme des « modèles des Lumières », même s’ils ne sont pas à une contradiction près.

Les études inédites rassemblées dans ce volume mettent en exergue des aspects essentiels de cette expérience des Lumières, comme la contribution au droit des gens, en particulier pour prévenir la guerre ; la lutte contre l’obscurantisme et le fanatisme ; l’ouverture aux réseaux savants ; l’importance du voyage et des sociabilités, notamment maçonniques ; l’apport aux sciences en formation comme l’archéologie ; enfin la définition même de l’identité diplomatique.

Sommaire

Jean-Charles Speeckaert Introduction. Les diplomates, passeurs et acteurs des Lumières [Texte intégral] Introduction. Diplomats, smugglers, and actors of the Enlightenment

Malou Haine Diplomatie et diplomate au XVIIIe siècle : étude lexicographique [Texte intégral] Diplomacy and diplomats in the 18th century: a lexicographical study

Frederik Dhondt Le savoir politique contre les préjugés. Antoine II Pecquet et son Esprit des maximes politiques (1757) [Texte intégral] Political knowledge against prejudice. Antoine II Pecquet and his Esprit des maximes politiques(1757)

Ruggero Sciuto La Représentation aux États de l’Empire de Voltaire et François de Bussy, ou l’émergence d’une diplomatie des Lumières [Texte intégral] The Representation to the States of the Empire by Voltaire and François de Bussy, or the emergence of Enlightenment diplomacy

Alexandre Stroev Ainsi l’idée nationale russe fut forgée : les guerres expansionnistes et les Lumières françaises [Texte intégral] Thus the Russian national idea was forged: expansionist wars and the French Enlightenment

Guido Braun La diplomatie pontificale au siècle des Lumières. La Mission de Domenico Passionei, diplomate ouvert au monde, au congrès de Baden en Suisse (1714) [Texte intégral] Papal diplomacy in the Age of Enlightenment. The mission of Domenico Passionei, a diplomat open to the world, at the Congress of Baden in Switzerland (1714)

Sébastien Schick Diplomatie, « opinion publique » et controverse savante au siècle des Lumières autour de l’élection du roi des Romains (1750-1751) [Texte intégral] Diplomacy, “public opinion,” and scholarly controversy during the Age of Enlightenment in the context of the election of the King of the Romans (1750-1751)

Pierre-Yves Beaurepaire La diplomatie culturelle des Lumières au prisme des correspondances, des mobilités et des amitiés savantes [Texte intégral] The cultural diplomacy of the Enlightenment through the prism of correspondence, mobility, and scholarly friendships

Adnen el Ghali Antiquarisme, esprit des Lumières et diplomatie dans le Tunis ottoman. La société consulaire et l’émergence de l’archéologie nord-africaine au XVIIIe siècle [Texte intégral] Antiquarianism, the spirit of the Enlightenment, and diplomacy in Ottoman Tunis. Consular society and the emergence of North African archaeology in the 18th century

Léo Vidal Le corps diplomatique étranger à Paris et la Révolution : une épreuve collective ?[Texte intégral] The foreign diplomatic corps in Paris and the Revolution: a collective ordeal?

Bibliographie [Texte intégral] Bibliography

Index [Texte intégral] Index