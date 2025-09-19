Les voix de la santé mentale (revue Les voix chères qui se sont tues, premier numéro)

Appel à contributions : Les voix de la santé mentale

La revue numérique « Les voix chères qui se sont tues » est à la recherche de textes pour son premier numéro, consacré aux voix de la santé mentale.

Nous souhaitons explorer les expériences intérieures complexes et souvent mal comprises, telles que les hallucinations, les troubles psychotiques et schizoïdes, à travers le prisme de la littérature française, de la poésie contemporaine et de la philosophie.

Notre objectif est de donner une plateforme aux récits, aux réflexions et aux créations qui éclairent ces réalités, qui les matérialisent et qui en dévoilent les dimensions esthétiques, existentielles et humaines.

Nous sommes particulièrement intéressés par les voix singulières qui expriment la tension entre le monde intérieur et la réalité partagée, ainsi que la manière dont la langue peut capturer ou trahir ces expériences.

Directives pour les soumissions

Nous vous invitons à soumettre des textes originaux qui s'inscrivent dans l'une des catégories suivantes :

• Littérature : récits, nouvelles ou extraits de roman (fiction, autofiction, journaling).

• Poésie : poèmes en prose ou en vers libres.

• Philosophie : essais, comptes rendus critiques (non académiques mais rigoureuses).

Consignes de soumission

Veuillez respecter les consignes suivantes pour garantir une évaluation équitable de toutes les contributions :

• Nombre de mots : les textes doivent avoir un nombre de mots compris entre 1 500 et 3 000 mots pour la prose (littérature et philosophie) et entre 10 et 50 vers pour la poésie.

• Format : les soumissions doivent être envoyées au format Word avec une police Times New Roman, 12 pts, interligne 1,5).

• Soumission : les fichiers doivent être anonymisés (pas de nom d'auteur sur le document). Le nom de l'auteur, le titre de l'œuvre et la catégorie de soumission doivent être précisés dans le corps du courriel.

• Date limite : la date limite de soumission est fixée au 2 octobre 2025. Les textes doivent être envoyés à l'adresse suivante : lysnaive@hotmail.com

Nous avons hâte de découvrir vos contributions et de faire entendre ces voix souvent murmurées.