Sensualités aliéné·es (revue Nuage Mycelium)

Appel à contributions pour le premier numéro de Nuage Mycélium, revue radiophonique de recherche-création du Laboratoire des Imaginaires



"Son cerveau s'était ouvert comme une orange avec ses quartiers, comme un fruit quelconque d'ailleurs, délicat et offert, les alvéoles entrelacées"

— Phoebe Hadjimarkos Clarke, Aliène (Prix France Culture 2024)

Projet

Nuage Mycélium est la nouvelle revue radiophonique de recherche-création du Laboratoire des Imaginaires. Cette revue propose un format hybride articulant recherche académique et création artistique autour de la science-fiction, de la fantasy, du fantastique, de la poésie et de la création sonore.

Mêlant chroniques, nouvelles, entretiens et expérimentations sonores, Nuage Mycélium se veut un "pulp universitaire radiophonique" ((Stryker Susan, Queer Pulp: Perverted Passions from the Golden Age of the Paperback, San Francisco, Chronicle Books, 2001.)) qui fait dialoguer chercheur·euse·s, auteur·ice·s, artistes et amateur·ice·s passionné·e·s. Chaque émission de 2h se compose de capsules de 3 à 20 minutes tissées par une voix off qui crée correspondances et échos entre les différentes propositions.

Adoptant un rythme saisonnier avec quatre émissions par an, la revue s'inspire de l'appel à contributions thématique développé par le podcast Mange Tes Mots, utilisant des citations d'auteur·ice·s comme déclencheurs créatifs pour explorer forme, style et relation aux œuvres.

Appel à contributions

Pour ce premier numéro, nous proposons d'explorer les "Sensualités Aliénées" à travers le prisme des cultures de l'imaginaire. À partir de la citation de Phoebe Hadjimarkos Clarke extraite d'Aliène (Prix France Culture 2024), nous interrogeons ces expériences du désir, du plaisir et de la sensation qui échappent aux normes, transforment les corps et bouleversent les perceptions.

Dans Aliène, Phoebe Hadjimarkos Clarke développe une esthétique weird-queer qui interroge les frontières entre intériorité et extériorité, entre vulnérabilité et exposition. Cette image du "cerveau ouvert comme une orange" évoque à la fois la tendresse organique et une certaine violence de la révélation intime, questionnant les modalités de l'être-au-monde sensuel dans sa dimension à la fois charnelle et alien.

Cette thématique s'inscrit dans la continuité des réflexions contemporaines sur les corporalités non-normatives et les sexualités alternatives développées par les gender studies, les queer studies et les études décoloniales ((Voir notamment les travaux de José Esteban Muñoz, Cruising Utopia: The Then and There of Queer Futurity, New York, NYU Press, 2009.)). Elle fait également écho aux travaux récents sur les posthumanités et les hybridations interspécifiques, notamment ceux de Donna Haraway sur les "assemblages de relations" ((Haraway Donna, Vivre avec le trouble, trad. Vivien Garcia, Vaulx-en-Velin, Éditions des mondes à faire, 2020.)) et les réflexions de Paul B. Preciado sur les "technologies du genre" ((Preciado Paul B., Testo Junkie. Sexe, drogue et biopolitique dans l'ère pharmacopornographique, Paris, Grasset, 2008.)).

Les cultures de l'imaginaire, par leur capacité à figurer l'altérité et à explorer les possibles corporels, constituent un terrain privilégié pour penser ces sensualités qui excèdent le cadre normatif. De La Main gauche de la nuit d'Ursula K. Le Guin aux explorations cyberpunk de la sensorialité augmentée, en passant par les érotismes fantastiques contemporains, ces récits proposent des modalités inédites du sentir et du désirer ((Pour une approche historique, voir Pearson Wendy Gay, "Alien Cryptographies: The View from Queer", Science Fiction Studies, vol. 26, n° 1, 1999, p. 1-22.)).

Axes de réflexion

Sensualités hybrides/chimériques : Corps augmentés, mutations technologiques, perceptions altérées, sexualités interspécifiques, désirs technomédiatisés, cyborgs sensuels...

Sensualités déviantes/rebelles : Sexualités queer, pratiques marginales, résistance par le corps, transgression des normes, érotismes interdits, politique des plaisirs...

Sensualités tragiques : Amours impossibles, désirs destructeurs, beauté douloureuse, plaisirs mélancoliques, esthétiques du "sursaut tragique" dans les histoires d'amour ((Expression développée lors des réunions du Laboratoire des Imaginaires pour qualifier les retournements dramatiques dans les récits amoureux de science-fiction et fantasy.))...

Ces axes peuvent être combinés et interrogés à travers le prisme des cultures de l'imaginaire sous toutes leurs formes : littérature, cinéma, jeux vidéo, bande dessinée, séries, etc., et dans la diversité des aires géographiques et temporelles.

Modalités pour les contributions radiophoniques

Nous recherchons des propositions qui embrassent l'hybridation des formats et explorent les potentialités expressives du médium radiophonique, dans l'esprit d'une accessibilité transgressive : rendre audibles des recherches pointues tout en préservant leur charge subversive, créer des "jingles théoriques" immédiatement reconnaissables. Toute proposition se rattachant aux sciences humaines et sociales ou aux pratiques artistiques est la bienvenue, tant qu'elle s'inscrit dans la définition des cultures de l'imaginaire développée par le Laboratoire des Imaginaires ((Voir la définition proposée par le Laboratoire des imaginaires : https://laboimaginr2.hypotheses.org/quentend-on-par-cultures-de-limaginaire).

Formats attendus :

Chronique analytique (3-7 min) : Analyse critique, réflexion théorique, décryptage d'œuvre, approche historique ou comparative (plus courte qu'une communication universitaire, proche des formats "Ma thèse en 180 secondes" - 7 minutes à l'oral = 1000 mots)

Création littéraire :

Poème, lecture performée (5 min max)

Nouvelle originale et théâtre radiophonique (jusqu'à 10 minutes)

Entretien fragmenté (12-20 min répartis) : Proposition d'interview avec un·e invité·e (auteur·ice, chercheur·euse, artiste) accompagnée d'un conducteur

Création sonore (1-5 min) : Musique originale, ambiance, field recording (enregistrement de terrain), Hörspiel, musique électroacoustique, interlude, paysage sonore, synthèse modulaire...

Format libre : Expérimentation radiophonique, performance sonore, récit documentaire...

—

Modalités pratiques :



Propositions : Titre, résumé programmatique (500-1000 caractères espaces compris), format choisi, ainsi qu'un prénom et bio-bibliographie (quelques lignes pour vous présenter)

Deadline : 15 novembre 2025

Remise des contributions finales : 15 décembre

Contact : laboratoiredesimaginaires@gmail.com avec l'objet "Nuage Mycélium #1 - Sensualités Aliénées"

Format technique : Une fois la proposition acceptée, fichier audio de qualité broadcast

Langues : Français principalement, autres langues bienvenues avec sous-titrage audio dans les métadonnées, ou doublage



Qui peut participer ?

Nous avons à cœur la transdisciplinarité et l'hybridation entre recherches (dont académiques) et créations artistiques. Cette revue radiophonique s'adresse aux chercheur·euse·s en sciences humaines et sociales, aux artistes, auteur·ice·s, créateur·ice·s sonores, amateur·ice·s passionné·e·s et autres "indiscipliné·e·s" des cultures de l'imaginaire (Science-Fiction, Fantasy, Fantastique, Merveilleux).

Le Laboratoire des Imaginaires a pour vocation d'accompagner et de valoriser les travaux de jeunes chercheur·euse·s et artistes. Nous pouvons donc offrir aide et conseils aux personnes n'ayant jamais (ou peu) produit de contenu radiophonique ou scientifique.



Diffusion

Première diffusion : 15 janvier

Format : Podcast

Fréquence : Quatre émissions par an, rythme saisonnier

Comité éditorial et scientifique

Anaconda-Sauna Del Rio

Chiot Rocking-chair Del Sauce Lloron

Écureuil-Fauteuil Arboré

Hamster-Commode Ashi'at al Chams

Hibou-Hamac Oak Of Brocéliande

Tanuki-Etendoir Nanakamado



Bibliographie indicative

Études sur les cultures de l'imaginaire et la sensualité :

Butler Judith, Trouble dans le genre. Le féminisme et la subversion de l'identité, trad. Cynthia Kraus, Paris, La Découverte, 2005 [1990].

Halberstam Jack, The Queer Art of Failure, Durham, Duke University Press, 2011.

Haraway Donna, Manifeste cyborg et autres essais, trad. Charlotte Gould et Nathalie Magnan, Paris, Exils, 2007.

Le Guin Ursula K., La Main gauche de la nuit, trad. Jean Bailhache, Paris, Robert Laffont, 1971 [1969].

Preciado Paul B., Testo Junkie. Sexe, drogue et biopolitique dans l'ère pharmacopornographique, Paris, Grasset, 2008.

Approches radiophoniques et sonores :

Labelle Brandon, Acoustic Territories: Sound Culture and Everyday Life, New York, Continuum, 2010.

Schaeffer Pierre, Traité des objets musicaux, Paris, Seuil, 1966.

Sterne Jonathan, The Audible Past: Cultural Origins of Sound Reproduction, Durham, Duke University Press, 2003.

Cultures populaires et pulp :

Stryker Susan, Queer Pulp: Perverted Passions from the Golden Age of the Paperback, San Francisco, Chronicle Books, 2001.

Revues spécialisées :

« Corps et technologies », Multitudes, n° 67, 2017.

« Queer Futures in Science Fiction », GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies, vol. 28, n° 4, 2022.

« Sexuality and Science Fiction », Science Fiction Studies, vol. 35, n° 2, 2008.

Visuel: vue de l'installation SLUTWARE par Sabrina Calvo feat. Robyn Chien et Crystal Aslanian, Festival International des Textiles Extraordinaires, Clermont-Ferrand, 2024

