Educatio Nova, n°11 : La tradition et l'innovation dans la langue, la littérature, les médias, la culture et l'éducation.

LA TRADITION ET L’INNOVATION DANS LA LANGUE, LA LITTÉRATURE, LES MÉDIAS, LA CULTURE ET L’ÉDUCATION

Les cercles thématiques que nous proposons concernent les problématiques suivantes :

§ Langue/communication Internet – changements, avantages, inconvénients.

§ Nouveaux genres médiatiques – évolution des formes et des fonctions (par exemple : un blog de reportage, un post, un talk-show, une interview hybride).

§ Méthodes et outils modernes dans les études linguistiques, littéraires et médiatiques.

§ Stratégies de référence à la tradition dans la culture et l’éducation contemporaines.

§ Processus sémantiques et lexicaux choisis dans le polonais contemporain tels que, entre autres, l’expansion de la connectivité des mots (un frigo intelligent), les changements de sens des mots (un problème lourd).

§ Rôle de l’enseignement du polonais dans l’organisation du dialogue de l’apprenant avec la tradition.

§ Jeunesse contemporaine face à la tradition en tant que sujet de recherche et de discussion.

§ Rôle des nouveaux médias et de la technologie dans le développement des attitudes des apprenants à l’égard de la tradition.

§ Statut et rôle de la tradition dans l’espace éducatif.

§ Créativité/activité des apprenants et enseignants inspirée par la tradition.

§ Références à la tradition dans la littérature récente destinée aux enfants et aux jeunes.

§ Jeux de genre avec la tradition dans la langue, la littérature, les médias, la culture et l’éducation.

§ Jeux textuels avec la tradition dans la langue, la littérature, les médias, la culture et l’éducation.

§ Pourquoi et dans quel but l’éducation innovante puise-t-elle dans la tradition ?

§ L’intelligence artificielle dans le travail de l’enseignant – outil ou menace ?

Nous acceptons également des contributions pour la section Varia qui ne sont pas directement liés à la thématique principale du numéro, mais touchent les problèmes couverts par la revue.

Nous acceptons les textes jusqu’au 30 octobre 2025.