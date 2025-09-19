Rencontre avec Gabriella Parussa pour Écrire le français (Séminaire d'actualité de la recherche, en ligne)

Le laboratoire POLEN (Pouvoir, Lettres, Normes) et le laboratoire LLL (Laboratoire Ligérien de Linguistique) de l'Université d'Orléans organisent, dans le cadre du séminaire mensuel "Actualité de la recherche" une rencontre

avec la linguiste Gabriella Parussa pour son livre Écrire le français. Toute une histoire (Actes Sud, 2025)

La séance aura lieu le mardi 25 novembre 2025 de 18h à 19h30 (1h de présentation, 1/2h d'échanges)

Le séminaire est ouvert à toutes et à tous, en ligne uniquement.

Pour obtenir le lien, écrivez à Laélia Véron: Laelia.Veron@univ-orleans.fr

—

Résumé : Cet ouvrage retrace l’histoire de l’écrit en français et son évolution. L’écriture, longtemps réservée aux élites (ordres religieux, aristocratie), s’est peu à peu démocratisée grâce à l’imprimerie et à l’éducation. La question de l’orthographe surgit alors : loin d’être immuable, elle reflète des choix politiques et sociaux. L’auteur questionne sa standardisation, la résistance des locuteurs aux réformes et l’impact des nouvelles technologies sur l’écrit. En plus d’un historique complet et efficace, ce livre propose une réflexion sur le rôle de l’écrit dans la société moderne.

Entretien avec Gabriella Parussa sur France Culture…