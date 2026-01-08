Épigrammes grecques et modélisations textuelles : ekdosis, XML-TEI, ChrysoCollate (Rouen)

La Chaire d'Excellence en Édition Numérique de l'Université de Rouen (titulaire : Marcello Vitali-Rosati) et le dispositif Antiqui.TXTes (coordinatrice : Pascale Paré-Rey) sont ravis de vous inviter à une journée d'étude dédiée à la modélisation textuelle des épigrammes grecques, qui aura lieu le lundi 26 janvier 2025 entre 9h45 et 17h.

Le matin, Robert Alessi (CNRS), Estelle Debouy (Université de Poitiers) et Jean -Charles Coulon (IRHT) nous présenterons une modélisation de quelques épigrammes grecques avec l'extension ekdosis de LuaLaTeX. L'après midi, Julien Dehut et Josselin Morvan (Université de Rouen) proposerons l'encodage des mêmes épigrammes en XML-TEI, et Sébastien Moureau (UC Louvain) nous présentera en fin de journée son approche à l'aide de ChrysoCollate.

Le programme complet est à retrouver ici : https://ceen.hypotheses.org/2427

DATE : lundi 26 janvier

LIEU : Université de Rouen Normandie, site de Mont-Saint-Aignan, bâtiment 3, salle du conseil ou en distanciel en suivant ce lien : https://vers.unepage.org/ceenconf.

ORGANISATION : Chaire d’excellence en édition numérique (titulaire : Marcello Vitali-Rosati ; responsable scientifique : Tony Gheeraert) et dispositif Antiqui.TXTes (Pascale Paré-Rey et Inès Burri)

Pour les intéréssé.e.s, cette journée sera suivie de deux autres, organisées par le dispositif Antiqui.TXTes au campus Condorcet à Aubervilliers. Vous trouverez toutes les informations et les modalités pour s'y inscrire ici : https://projets-sta.sciencesconf.org/

