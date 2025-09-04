Gabriella Parussa, Écrire le français. Toute une histoire

Cet ouvrage retrace l’histoire de l’écrit en français et son évolution. L’écriture, longtemps réservée aux élites (ordres religieux, aristocratie), s’est peu à peu démocratisée grâce à l’imprimerie et à l’éducation. La question de l’orthographe surgit alors : loin d’être immuable, elle reflète des choix politiques et sociaux. L’auteur questionne sa standardisation, la résistance des locuteurs aux réformes et l’impact des nouvelles technologies sur l’écrit. En plus d’un historique complet et efficace, ce livre propose une réflexion sur le rôle de l’écrit dans la société moderne.

—

On peut lire sur nonfiction.fr un article de Benjamain Caraco sur cet ouvrage…