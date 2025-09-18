"Marcel Proust au spectacle. Formes et fonctions des références spectaculaires dans À la Recherche du Temps perdu". Soutenance de Laurence Miens (dir. K. Haddad, Paris Nanterre)

Laurence Miens soutiendra sa thèse intitulée

« Marcel Proust au spectacle. Formes et fonctions des références spectaculaires dans À la Recherche du Temps perdu »

Samedi 20 septembre à 9h30 en salle B015 du bâtiment Pierre Grappin, Université de Paris-Nanterre

Jury :

Stéphane Chaudier (Université de Lille, rapporteur),

Guy Ducrey (Université de Strasbourg),

Emily Eells (Université de Paris-Nanterre),

Karen Haddad (Université de Paris-Nanterre, directrice),

Sylvie Humbert-Mougin (Université de Tours, rapporteure).