Séminaire du groupe Voix et valeurs (CELLAM, Univ. Rennes 2). Avec Vincent Debaene (Rennes & en ligne)

Le séminaire du groupe « Voix et Valeurs » (CELLAM) 2025-2026 est consacré à l’actualité de la recherche.

La première séance aura lieu à l'Université Rennes 2 le jeudi 16 octobre de 14h à 16h en salle recherche de l'UFR ALC, bâtiment B.

Nous accueillerons Vincent Debaene (professeur de langue et littérature française à l’Université de Genève) pour son dernier livre

La Source et le signe. Anthropologie, littérature et parole indigène (Seuil, « coll. « La Librairie du XXIe siècle », 2025)

Lien de connexion Zoom sur demande