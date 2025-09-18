Écritures du travail : pour une approche comparatiste, 1875 - 1975 (Paris Nanterre)

COLLOQUE INTERNATIONAL



ÉCRITURES DU TRAVAIL

Pour une approche comparatiste (1875-1975)

Université Paris Nanterre – Bâtiment Weber (W), Salle séminaire 2

Les Jeudi 2 et vendredi 3 octobre 2025

Programme

Jeudi 2 octobre 2025

09h30-10h00 Introduction

Louise Bernard (Nanterre, LIPO) & Victoria Pleuchot (Artois, Textes et Cultures)

10h00-10h40 Conférence : Écritures et travail

Dinah Ribard (EHESS, GRIHL)

10h40-11h00 Discussions

11h30-12h30 Session n°1 : Travail, Littérature et Reportage

11h30-11h50 – Entre lyrisme et réalisme : le travail dans la littérature de deux écrivains-reporters, Paul Vaillant-Couturier et Egon Erwin Kish – Pierre Dharréville (Aix Marseille, IMSIC)

11h50-12h10 – Gestes, postures et surmenage dans les abattoirs. Des exemples dans Aubervilliers (1914) de Léon Bonneff et The Jungle (1906) d’Upton Sinclair – Céleste Villermaux (Lille, ALITHILA)



12h10-12h30 Discussions





14h30-15h30 Session n°2 : Genre et travail

14h30-14h50 – Vivre, écouter et faire entendre le travail des femmes. Aux croisements des écrits de Simone Bodève (1876-1921) et d’Alice Rivaz (1901-1998) – Li Lambert (EHESS)

14h50-15h10 – L’herméneutique de la souillure. Bonnes et femmes de ménage dans la prose européenne, du XIXe siècle à nos jours – Cécile Kovacshazy (Limoges, EHIC)



15h10-15h30 Discussions





16h00-16h40 Conférence : Récits de travail vs littérature prolétarienne dans la première moitié du XXe siècle : deux projets, deux esthétiques – Maria Chiara Gnocchi (Bologne)

16h40-17h00 Discussions



Vendredi 3 octobre 2025





09h30-09h45 Présentation de l’OBERT (Observatoire Européen des Récits du Travail) – Carlo Baghetti (Strasbourg)

09h45-10h25 Conférence : De la lutte pour les salaires à la révolution. Travail et littérature dans l’Espagne des années 30 – David Beccera Mayor (Universidad Autónoma de Madrid)

10h25-10h45 Discussions

11h00-12h00 Session n°3 : Poétiques et Postures – 1

11h00-11h20 – Condition littéraire et écriture du travail : une lecture du journal d’Alice Rivaz – Jacob Lachat (Lausanne)

11h20-11h40 – Et il tomba au milieu de la rue – Gabriel Bonnard-Ribault (Amiens)



11h40-12h00 Discussions





13h30-14h30 Session n°4 : Poétiques et Postures – 2

13h30-13h50 – Représentations romanesques de la mine : temps du travail et temps du récit – Nicole Siri (Foggia)

13h50-14h10 – Sur les routes du travail. Récits et poèmes du travail précaire chez Lucien Bourgeois (France) et Patrick Macgill (Irlande du Nord, Royaume-Uni) – Samia Myers (Strasbourg, Configurations littéraires)



14h10-14h30 Discussions



14h30-16h00 Entretien & Conclusion du colloque : Structurer les études sur le travail : Labor Studies, Labor Narratives Studies, interdisciplinarité et comparatisme

Xavier Vigna (Nanterre), Louise Bernard (Nanterre) & Victoria Pleuchot (Artois)