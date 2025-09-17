Quels XVIIe siècles le XIXe siècle édite-t-il ? L’édition des fictions narratives en prose du XVIIe siècle au cours du XIXe s. (Caen)

Journée d’étude

3 octobre 2025, Université de Caen Normandie

MRSH. Salle des Acte

10h Accueil des participants

10h30 Présentation : Camille Esmein-Sarazin et Marie-Gabrielle Lallemand

10h50. Yohann Deguin (Université de Rouen Normandie) : Les éditions de l’Histoire amoureuse des Gaules.

11h30 : Pauline Odeurs (Université de Caen Normandie). Réhabiliter Furetière par Le Furetière : la place du Dictionnaire universel dans les premières éditions du Roman bourgeois (1854-1868)

12h10. Adrienne Petit (Université de Lille) Editions et anthologies de « caquets » des XVIe et XVIIe siècle par les bibliophiles du XIXe siècle

14h20. Olivier Leplâtre (Université Jean Moulin Lyon 3 ) sur les éditions illustrées (titre à préciser)

15h. Claudine Nédelec (Université d’Artois) : Les éditions de Cyrano de Bergerac

15h40. Frank Greiner (Université de Lille) : L’édition de La Vraye histoire comique de Francion par Émile Colombey (Paris, A. Delahayes, 1858)

16h20. Lilla Caillebotte (Université de Nantes). Madame d’Aulnoy au XIXe siècle : une fée encore à la mode ? Contes, romans, mémoires et réflexions chrétiennes.