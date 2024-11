Quels XVIIe siècles le XIXe siècle édite-t-il ? L’édition des fictions narratives en prose du XVIIe siècle au cours du XIXe s. (Caen)

Quels XVIIe siècles le XIXe siècle édite-t-il ?

L’édition des fictions narratives en prose du XVIIe siècle au cours du XIXe siècle

Journée d’étude

3 octobre 2025, Université de Caen Normandie

Organisatrices : Camille Esmein-Sarrazin (POLEN, Université d’Orléans) et Marie-Gabrielle Lallemand (LASLAR, Université de Caen-Normandie)

Les dernières décennies ont donné lieu à des travaux nombreux sur la lecture des textes du xviie siècle au cours du xixe siècle, cherchant à éclairer la réception de certains auteurs ou œuvres, ou s’interrogeant sur les raisons de leur remise à l’honneur ou de leur disparition. Le rôle joué par les programmes scolaires et par la discipline nouvelle qu’est l’histoire littéraire dans la constitution du classicisme durant cette période, et plus encore dans l’élaboration d’un canon littéraire, a été abordé dans différentes perspectives.

Au cours du xixe siècle, de nombreuses œuvres du xviie siècle ont été redécouvertes et lues à nouveaux frais avec des ambitions philologiques variables : la multiplicité des entreprises d’édition critique va de pair avec la variété des exigences et des approches. En retracer la généalogie n’est possible qu’en s’appuyant à la fois sur l’histoire du livre et de l’édition mais également sur des projets qui relèvent soit d’une approche critique individuelle (on peut penser aux érudits qui ont à la fois retrouvé des textes perdus ou inédits et édité ces textes) soit d’un projet commercial ou intellectuel particulier (telle collection, telle entreprise d’œuvres complètes). En effet, ces approches et ces projets ont vraisemblablement joué un rôle déterminant dans la distinction qui s’est progressivement opérée entre des œuvres jugées majeures et toutes les autres œuvres écrites ou publiées au xviie siècle.

L’examen des fictions narratives du xviie siècle (romans, nouvelles, pseudo-mémoires, contes de fées, etc.) pour lesquelles le catalogue de la BNF conserve des éditions publiées entre 1800 et 1900 est révélateur de la façon dont, au cours de ce siècle, certaines œuvres sont jugées indispensables (Les Aventures de Télémaque de Fénelon, pour lesquelles on dénombre plus de trois cents éditions, à un moindre degré La Princesse de Clèves de Lafayette et Le Roman comique de Scarron) tandis que d’autres sombrent dans un oubli venant démentir le succès rencontré lors de leur publication (L’Astrée d’Urfé, L’Histoire comique de Francion de Sorel, les romans des Scudéry, les nouvelles de Segrais).

Le projet de la présente enquête est de s’attacher à des études de cas (une édition en particulier, une œuvre dans ses différentes éditions, un auteur ou une autrice, une collection) afin de mettre en lumière la manière dont des auteurs et des œuvres sortent du canon littéraire qui est alors institué, et deviennent ainsi mineurs pour l’histoire littéraire telle qu’elle est alors édifiée.

Cette enquête s’articulera à partir des axes d’étude suivant :

• Le geste et l’intention de l’éditeur critique, tels qu’ils se manifestent dans les éléments qui accompagnent le texte édité.

• Le choix des œuvres et sa légitimation ;

• Les éditeurs, les collections et les publics visés ;

• Le projet de la réalisation d’œuvres complètes.

—

La première journée d’étude sera plus particulièrement consacrée aux fictions narratives en prose.

Les propositions d’intervention à cette journée sont à nous faire parvenir avant le 28 février 2025 à

camille.esmein-sarrazin@univ-orleans.fr; marie-gabrielle.lallemand@unicaen.fr