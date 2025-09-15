Le canon littéraire à l’épreuve du tournant transnational. Usages, dispositifs, institutions, XIXᵉ-XXIᵉ s. (Nantes)

Le canon littéraire à l’épreuve du tournant transnational

Usages, dispositifs, institutions (xixᵉ-xxiᵉ siècles)

1er-3 octobre 2025

Colloque organisé par

Mathilde Labbé (Nantes Université, LAMO / CY Héritages), Bénédicte Terrisse (Nantes Université, CRINI) et Werner Wögerbauer (Nantes Université, CRINI),

avec le soutien des laboratoires CRINI et LAMO, du réseau PatrimoniaLitté, du laboratoire Héritages, de la Région Pays de la Loire et de Nantes Métropole.

—

Mercredi 1er octobre - Château du Tertre

14h

Mot d'accueil par les directrices des laboratoires, Karine Durin et Nathalie Grande

Introduction : Mathilde Labbé, Bénédicte Terrisse, Werner Wögerbauer

14h30 Sessions parallèles :

a. Anthologies

Ilaria Giacometti (Université de Rennes 2) : « … des origines les plus lointaines jusqu’à la mort de Jules Verne » : le xixᵉ siècle français dans les anthologies et les histoires littéraires publiées en Italie au tournant du XXᵉ siècle.

Martin Michel (KU Leuven) : Les anthologies Van Dooren et le rapport ambigu au canon national.

b. Collections I

Juliette Cagnac (ENS de Lyon) : Les “Musset de la Russie” : la fabrique des classiques russes dans les collections françaises du XIXᵉ siècle.

Clément Fradin (Université de Lille) : La série « Contemporains » (Kösel : 1968-1970) : l’échec d’une forme alternative de patrimoine littéraire transnational.

16h30 Sessions parallèles :

a. Revues

Guillaume Cousin (Université d’Artois) : Le rôle des revues dans la construction nationale et transationale des canons littéraires et artistiques (XIXᵉ - XXIᵉ siècles).

Marie Gaboriaud (Università degli studi di Genova) : Le canon romanesque français dans les collections périodiques bon marché italiennes, de 1900 à 1939.

b. Collections II

Anastasia Kozyreva (INALCO) : La collection « Auteurs classiques russes » de la Pléiade : patrimonialiser un écrivain russe à l’étranger.

Anthony Glinoer (Université de Sherbrooke, en ligne) : De quoi sont faits les classiques du people ?

18h Hervé Serry (CNRS) : Canon éditorial et pratiques littéraires.

—

Jeudi 2 octobre

9h Nathalie Denizot (Sorbonne Université – Inspé de Paris) : Les littératures étrangères dans les manuels de littérature française.

9h30 Emmanuel Fraisse (Université Sorbonne Nouvelle) : Faire sienne la littérature des autres ou exporter sa littérature ? Ambiguïtés du soft power scolaire et savant entre universalisation et particularisation, quelques jalons des temps modernes à nos jours.

11h Sessions parallèles :

a. Représentations de la littérature étrangère

Stéphane Zékian (ENS de Lyon) : La place de l’étranger chez Sainte-Beuve.

Chiara Zambelli (Université Grenoble Alpes, en ligne) : Appréhender, enseigner et construire l’étranger : les liens littéraires franco-italiens selon les premiers italianistes.

Claude Coste (Cergy Paris Université) : La place de la littérature étrangère dans L’Histoire de la littérature de Lanson.

b. Internationalisations

Dorian Barbieur (KU Leuven) : La popularisation de l’histoire littéraire belge à la fin de siècle : difficultés et opportunités.

Ioan Pop-Curșeu (Babes-Bolyai University) : Baudelaire en Roumanie – figure canonique, entre manuels scolaires et volumes patrimoniaux.

Mario Ranieri Martinotti (École normale supérieure – PSL) : L’Internationalisation de Balzac au tournant des XIXe et XXe siècles.

14h30 sessions parallèles :

a. Visibilités

Sabine Loucif (Hofstra University) : Le canon littéraire français à l’épreuve du Wokisme et de MAGA (Make America Great Again).

Felix Schmidt (Humboldt-Universität zu Berlin) : Trans nationality and trans disciplinarity — The Queer Canon in University Curricula.

b. Histoire de la transnationalité

Luca Leon Haase (Justus-Liebig-Universität Gießen, en ligne) : Kanon im Wandel : Eine diachrone Analyse internationaler Literatur in hessischen Lehrplänen und Lektüreempfehlungen für Lehrkräfte.

Sophie Modert (Universität Bonn) und Peter Pohl (Universität Innsbruck, en ligne) : Das Lesebuch des 19. Jahrhunderts oder Weshalb der Kanon immer transnational ist.

16h30 Anne-Isabelle François (Université Sorbonne Nouvelle) : Mécanismes d’(in)visibilisation : autrices et questions canoniques transnationales.

—

Vendredi 3 octobre

9h Les monuments littéraires aujourd'hui

Johannes Dahm (Nantes Université) : Démantèlement de monuments littéraires à Odessa : mises en perspective de “biographies complexes”.

Claire Gheerardyn (Université de Toulouse - Jean Jaurès - IUF) : Les poèmes nationaux des ambassades de l’Union européenne à Sofia (2004-2009) : une anthologie poétique transnationale déployée dans l’espace public.

11h Sessions parallèles

a. Monuments cosmopolites

Thomas Renard (Nantes Université) : Un Dante universel et républicain. Autour du projet de décoration du Panthéon de Paul Chenavard (1848).

Sophie Picard (Aix-Marseille Université) : Du potentiel transnational du canon musical : l’exemple du monument parisien à Beethoven.

b. Politique de la statuaire

Thierry Laugée (Nantes Université) : Sculpter l'identité artistique portugaise. La statue de Camoes à Lisbonne.

Tomás Espino Barrera (Universidade de Santiago de Compostela, Université du Luxembourg) : Entre canon transatlantique et saudade migrante. La statuaire publique de Rosalía de Castro en Amérique Latine.

14h Une Europe littéraire

Frédéric Weinmann (Lycée Gaston Berger, Lille) : Vers une nouvelle histoire de la littérature européenne. Identification des problèmes et amorces de solution.

David Martens (KU Leuven) : Andersen, Goethe et Scott. Premiers écrivains européens exposés à la Bibliothèque nationale de France (1930-1932)

16h Traduction et canon transnational

Violaine Houdart-Mérot (Cergy Paris Université) : Le canon littéraire scolaire transnational à l’épreuve de la traduction.

Dimitri Tokarev (Aix-Marseille Université) : Le "langage métaphysique" de la prose et la formation du canon littéraire en Russie à l'époque romantique : Piotr Viazemski et sa traduction d'Adolphe de Benjamin Constant.

—

