From Language Policy to Autonomy in Applied Linguistics. Webinaire AILA

30/09/25 17h-18h

Les 16 réseaux de recherche (Research Networks - ReNs) AILA sélectionnés rassemblent des linguistes appliqué·e·s du monde entier afin de favoriser la collaboration et de stimuler de nouveaux thèmes de recherche. Le cycle 2025–2027 combine des ReNs déjà établis avec de nouvelles initiatives qui reflètent les priorités actuelles de la recherche—renforçant ainsi le rôle d’AILA comme pôle mondial de la linguistique appliquée. Le moment est venu d’annoncer notre deuxième webinaire ReN. Découvrez-en plus sur les ReNs

[WEBINAIRE2] 2e webinaire des ReN d'AILA - 30 Septembre 2025

Ne manquez pas notre prochain webinaire le 30 septembre 2025 de 17h à 18h (CEST) : From Language Policy to Autonomy in Applied Linguistics, avec la participation du Research Network for Learner Autonomy (ReNLA) et du Language Policy Research Network (LPReN).

Enregistrez-vous et participez en ligne : https://enquetes.univ-lorraine.fr/index.php/747882?lang=en

En savoir plus sur les ReN d'AILA : https://aila.info/research/