L'humour, une question de droit

Qu'en est-il aujourd'hui de "l'exception de parodie, pastiche et caricature" en droit français créée par la loi du 11 mars 1957, matrice du droit d'auteur dans notre pays, et consacrée en droit européen par la directive 2001/29 ? Un colloque se tiendra à Paris du 7 au 9 octobre prochain sous le titre "La propriété intellectuelle a-t-elle le sens de l'humour ?", dans le cadre du programme "Normes et valeurs de l’humour" dirigé par Laurent Jaffro et porté par l’Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne

L'amphithéâtre Richelieu de la même Sorbonne accueillera le 3 novembre à 20h le spectacle théâtral Toute intention de nuire. Écrite et mise en scène par Adrien Barazzone, la pièce prend la forme d’un procès où l’humour se mêle aux débats pour interroger l’équilibre entre vie privée et liberté de création artistique et littéraire. La représentation sera précédée d’une table ronde à 18h, au cours de laquelle Anna Arzoumanov dialoguera avec l’ancienne présidente de la 17e chambre (autrement appelée le "tribunal des mots"), Delphine Chauchis, ainsi que la sociologue Gisèle Sapiro.

Rappelons qu'on trouve aussi à réfléchir sur le droit de rire à l'entrée Humour de l'index de nos deux revues, mais aussi dans l'Atelier de théorie littéraire.

—

Lire aussi les éditos de la rubrique Questions de société…

Et les éditos de la rubrique Web littéraire…

Ou feuilleter l'album de l'automne…