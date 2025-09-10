Quoi d'neuf, acteur ? Regards contemporains sur les acteurs et les actrices au cinéma (Strasbourg & en ligne)

Colloque international

Université de Strasbourg et Théâtre National de Strasbourg

Les 1, 2 et 3 octobre 2025

QUOI D’NEUF, ACTEUR ? Regards contemporains sur les acteurs et les actrices au cinéma

WHAT’S UP, ACTOR? New perspectives on acting in the cinema

Comité organisateur / Organizing Committee :

Christophe Damour (université de Strasbourg), Jacques Demange (université de Strasbourg), Corinne François-Denève (université de Bourgogne), Myriam Juan (université de Caen Normandie), Pedro Guimarães (Universidade Estadual de Campinas, Brésil), Hélène Valmary (université de Caen Normandie)

Comité scientifique / Scientific Committee :

Juliette Alexandre (Théâtre national de Strasbourg), Cynthia Baron (Bowling Green State University, États-Unis), Serge Cardinal (université de Montréal, Canada), Frank Kessler (universiteit Utrecht, Pays-Bas), Jacqueline Nacache (université Paris Cité), James Naremore (Indiana University Bloomington, États-Unis), Ginette Vincendeau (King’s College London, Angleterre), Christian Viviani (université de Caen Normandie).

—

Depuis une vingtaine d’années, les études actorales ont produit de nombreux ouvrages, monographiques ou transversaux, qui ont permis de valoriser ce qui jusqu’alors était considéré comme un angle mort de la recherche : le jeu des acteurs et des actrices. Ces différents travaux ont permis de valoriser un champ de recherche en quête de légitimité, tout en proposant des outils et des méthodes visant à dépasser les obstacles méthodologiques liés à la difficile appréhension de la question du geste.

Ce colloque interdisciplinaire et international se propose de comprendre comment les études actorales, en considérant le cinéma comme espace matriciel du jeu dans les images en mouvement, ont depuis deux décennies prolongé cette ambition à travers la conceptualisation et le développement de nouvelles approches du jeu et de la représentation des actrices et acteurs à l’écran.

Le colloque « Quoi d’neuf acteur ? » pose d’abord la question au premier degré, en proposant de (ré)interroger certains acquis des études actorales. Mais cette question-titre, faisant référence à la célèbre réplique du personnage de dessin animé Bugs Bunny créé par Chuck Jones et à la série à succès des années 1980 (Growing Pains en version originale), appelle également à déployer de nouvelles perspectives de recherche ouvertes par l’analyse des corps et des gestes cinématographiques.

—

Programme

MERCREDI 1ER OCTOBRE 2025 : UNIVERSITÉ DE STRASBOURG

Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme-Alsace (MISHA), 5 allée du Général Rouvillois 67000 Strasbourg. Salle de conférence.

9h00-9h30 : Accueil de la direction de l’unité de Recherche Approches contemporaines de la création et de la réflexion artistiques (UR 3402 ACCRA) et introduction par Christophe Damour (université de Strasbourg) et Pedro Guimarães (Universidade Estadual de Campinas, Brésil)

9h30-10h30 : « Jouer sans faire d’histoires » Vincent Amiel (professeur émérite, université Paris 1 Panthéon Sorbonne) (modération : Myriam Juan, université de Caen Normandie)

10 h 30-10 h 45 : pause-café / Coffee Break

Panel 1 : L’actrice, l’acteur de cinéma, au croisement de champs théoriques / Film Actors at the crossroads of theoretical fields

(modération : Christian Viviani, université de Caen Normandie)

10h45-11h15 : « L’iconologie actorale et les invariants actoraux : penser les acteurs et actrices dans la forme de leur présence et la matière de leur jeu »

Baptiste André (doctorant - université de Strasbourg)

11h15-11h45 : « Screen performance as a narrational act »

Aaron Taylor (professor - university of Lethbridge, Canada)

11h45-12h15 : « Performance de rénovation dans Doctor Who : ré-enchaînement des répertoires gestuels et étude motivique »

Pablo Cabeza-Macuso (doctorant, Ater - université Paul-Valéry, Montpellier 3)

12h15-12h25 : Discussions

12h25-14h30 pause déjeuner, lunch break

Panel 2 : Le jeu, entre acte et théorie / Performance, from theory to act

(modération : Benjamin Thomas, université de Strasbourg)

14h30-15h00 : « Le rôle esthétique, éthique et politique des actrices chez Stanley Cavell »

Serge Cardinal (professeur - université de Montréal, Canada)

15h00-15h30 : « Film performance analysis. A perspective on the Actor’s Work in the Stanislavski legacy »

Sara Pesce (associate professor - università di Bologna, Italie)

15h30-16h00 : « Burlesque vieillissant et Elder Kitsch : autour de Pierre Richard »

Adrien Valgalier (post-doctorant - université Paris Sorbonne Nouvelle)

16h-16h10 : Discussions

16h10-16h25 : pause / break

Panel 3 : Nouveaux médiums, nouvelles technologies / New mediums, new technologies

(modération : Jacques Demange, université Toulouse Jean-Jaurès)

16h25-16h55 : « Le jeu de l’acteur face à l’intelligence artificielle »

Élodie Hachet (docteure, Ater - université Paris 8)

16h55-17h25 : « Contrôler les acteurs de cinéma – Le jeu vidéo comme lieu privilégié de la manipulabilité de l’acteur à l’ère du numérique ? »

Jean-Baptiste Massuet (maître de conférences - université Rennes)

17h25-17h55 : « L’aura perdue et l’aura retrouvée : réflexions benjaminiennes sur l’acteur-avatar dans le jeu vidéo »

Emma Warambourg (doctorante - université de Strasbourg)

17h55-18h05 : discussions.

—

JEUDI 2 OCTOBRE 2025 : UNIVERSITÉ DE STRASBOURG

Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme-Alsace (MISHA), 5 allée du Général Rouvillois 67000 Strasbourg. Salle de conférence.

9h00-10h00 : « Stars and non-professional actors performances in Sterlin Harjo’s Barking Water (2009) » Cynthia Baron (professor -Bowling Green State university, États- unis) (modération : Pedro Guimarães, Universidade Estadual de Campinas, Brésil)

Panel 4 : Acteurs professionnels et non-professionnels, les lois de l’amalgame / Mixing professional and non-professional actors

(modération : Hélène Valmary, université de Caen Normandie)

10h-10h30 : « The challenges of non-professional performance: A meta-critical study of ‘the Coffee Grinder Sequence’ in Umberto D. »

Miguel Gaggiotti (senior lecturer - University of Bristol, Angleterre)

10h30-11h : « Quand la ‘qualité de non-professionnalisme’ détermine le jeu d’acteur : Le micro-jeu dans le cinéma brésilien contemporain »

Eduardo Bordinhon (doctorant - Universidade Estadual de Campinas, Brésil)

11h-11h10 : discussions

11h10-11h25 : pause / break

Panel 5 : Pour un jeu du lointain / Non-Western acting

(modération : Nathalie Bittinger, université de Strasbourg)

11h25-11h55 : « L’impact de la circulation internationale des films sur la perception du travail d’acteurs japonais dans les années 2000 : le cas de Ryuhei Matsuda et Tabou de Nagisa Oshima »

Niels Dasque (doctorant - université Paris 8)

11h55-12h25 : « Le catcheur est-il un acteur comme un autre ? Corps filmé et corps filmique dans l’œuvre de Masashi Takeda »

Clarissa Devin (master - université de Strasbourg)

12h25-12h35 : discussions

12h35-14h30 pause-déjeuner / lunch break

Panel 6 : Jouer (à) l’actrice et (à) l’acteur / Acting performance

(modération : Macha Ovtchinnikova, université de Strasbourg)

14h30-15h : « Rocío Jurado, Singer/Actress »

Albert Elduque (tenured-track professor - Pompeu Fabra university, Barcelone, Espagne)

15h00-15h : Mirroring Identities: The Performances of Victoria Abril and Bibí Andersen on Screen »

Violeta Kovacsics (docteure, universitat Rovira i Virgili, Tarragone, Espagne) et Josep Lambies (professor - Pompeu Fabra university, Barcelone, Espagne)

15h30-16h : « KID(WO)MAN / Nicole Kidman par l’angle de la performativité »

Valentine Franc (doctorante - université Paris 8)

16h-16h10 : discussions

16h10-16h25 : pause / break

Panel 7 : Analyser le jeu d’actrice : l’actrice est-elle un acteur comme les autres ? (études actorales, étude de genre) / Analyzing acting: Acting Studies, Gender Studies

(modération : Corinne François-Denève, université de Bourgogne)

16h25-16h55 : « Les doubles vies de Tilda Swinton : Plasticité du jeu et performativité du genre »

Alexandre Moussa (maître de conférences – université de Poitiers)

16h55-17h25 : « Les larmes amères de Lana Turner : glamour et performance dans le mélodrame hollywoodien »

Francesco Schiariti (docteur, agrégé de lettres modernes, chargé de cours - université Paris 8/ université Paris Cité)

17h25-17h55 : « La fille en robe de satin : l’incarnation du désir chez Natalie Wood et de nouvelles perspectives sur la politique des actrices »

Leticia Weber Jarek (doctorante - université Paris Sorbonne Nouvelle / Universidade Estadual de Campinas, Brésil)

17h55-18h05 : discussions

18h05-19h : pause / break

19h30-21h00 : Projection / Screening - au cinéma Star et en avant-première - des Voyages de Tereza / O Último Azul(film brésilien de Gabriel Mascaro, 2024, VOSTF – 1h27), avec Denise Weinberg, Miriam Socarras, Rodrigo Santoro… Séance présentée par Pedro Guimarães, Eduardo Bordinhon et Leticia Weber Jarek.

—

VENDREDI 3 OCTOBRE 2025 :

THÉÂTRE NATIONAL DE STRASBOURG

Espace «Grüber», 18 rue Jacques Kablé, 67000 Strasbourg

Panel 8 : Gestes et voix politiques / Political acting

(modération : Serge Cardinal, université de Montréal)

9h00-9h30 : « D’un chant spectral pour la communauté du labeur : sur quelques images sonores de Paul Robeson »

Raphaël Szöllösy (maître de conférences - université de Strasbourg)

9h30-10h : « Charo López’s melodramatic performance during Spain’s transition to Democracy: the transgression of Francoist Gender roles through Film acting »

Nuria Cancela (associate professor - ESCAC : École supérieure de cinéma et d’audiovisuel de Catalogne, Espagne)

10h-10h10 : discussions

10h10-10h25 : pause-café / Coffee Break

10h25-12h : Entretien avec le comédien Bruno Putzulu

(modération : Corinne François-Denève, , université de Bourgogne et Jacques Demange, université Jean-Jaurès, Toulouse)

12h-14h : pause déjeuner / Lunch Break

Panel 9 : Jeu de scène, jeu de plateau / Film acting, stage acting

(modération : Juliette Alexandre, Théâtre National de Strasbourg)

14h-14h30 : « Déjouer l’image. De quelques dramaturgies actorales contemporaines (Marion Aubert, Guillaume Poix, Frédéric Vossier) »

Sylvain Diaz (maître de conférences HDR - université de Strasbourg)

14h30-15h : « Maria Casarès et les ‘dramatiques télévisées’ : un détour par le petit écran ayant favorisé une réconciliation avec le cinéma ? »

Arnaud Duprat (maître de conférences HDR - université Rennes 2)

15h-15h30 : « Louis Jouvet’s theatrical aura in cinema »

Cícero de Almeida Oliveira (professor - Newcastle university, Angleterre)

15h30-15h40 : discussions

15h40-16h: pause-café / Coffee Break

Panel 10 : Diriger l’actrice et l’acteur, observer et enseigner le jeu / Directing and teaching

(modération : Sylvain Diaz, université de Strasbourg)

16h-16h30 : « L’acteur chez Quentin Dupieux : une fabrique de l’excentricité ? »

Pierre Jeffroy (docteur, professeur agrégé de lettres modernes, chargé de cours - université Toulouse Jean Jaurès)

16h30-17h : « Enseigner et apprendre la direction d’acteur : les démarches pédagogiques au sein des écoles nationales supérieures de cinéma »

Clovis Bezies-Gros (docteur, chargé de cours - université Toulouse Jean- Jaurès)

17h-17h10: discussions

17h10-17h30 : conclusions

—

Contact : colloque.acteur.2025@gmail.com

Le colloque sera diffusé en live sur la chaine Youtube de l’UNISTRA