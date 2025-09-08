Langue, discours, société : "De la mode" (Séminaire de Delphine Denis, Sorbonne Université)

Poétique et rhétorique au XVIIe siècle

Séminaire de Delphine DENIS (Sorbonne Université)

avec la collaboration de Carine BARBAFIERI (Valenciennes, IUF)

et Françoise POULET (Bordeaux Montaigne, IUF)

Année universitaire 2025-2026

Langue, discours, société : « De la mode » (La Bruyère, Les Caractères, XIII)

Mardi, 16h-18h - Sorbonne Université

Bibliothèque de l’UFR de Langue française (Esc. G, rez-de-chaussée)

—

Premier semestre

23 septembre — Introduction

30 septembre — Alain Riffaud (Le Mans) : « La fabrique du livre au XVIIe siècle »

7 octobre — Carine Barbafieri (Valenciennes-IUF) : « Le vêtement comme langage muet, hier et aujourd’hui »

14 octobre — Françoise Poulet (Bordeaux Montaigne-IUF) : « “Les complimens ne sont plus à la mode que chez les Provinciaux” : mode des compliments et compliments en vogue au xviie siècle »

21 octobre — Caroline Mogenet (UVSQ-Paris Saclay) : « Femmes dramaturges au XVIIe siècle : un phénomène de mode ? »

4 novembre — Gilles Philippe (Lausanne) : « Penser le changement stylistique »

18 novembre — Anthony Moklokoff (Paris-Cité) : « “Les madrigaux sont fort à la mode” : la vogue du madrigal dans la seconde moitié du XVIIe siècle »

25 novembre — Anna Jaubert (Nice) : « La mode est-elle un précurseur de style ? »

2 décembre — Laurent Susini (Sorbonne Université) : « “La mode est un tyran” : Méré, Pascal »

9 décembre — Suzanne Duval (Université Gustave-Eiffel) : « Qu'est-ce qu'un auteur qui se démode ? L'exemple de Jean-Louis Guez de Balzac et de Jean Puget de La Serre »

16 décembre — Stéphanie Loubère (Université d’Orléans) : « Les modèles à l’épreuve de la mode : l’héritage antique des vogues poétiques à l’âge classique »

—

Second semestre

27 janvier — Charles-Olivier Stiker-Métral (Lille) : « La Bruyère, la mode et les modernes »

10 février — Jérémie Sagnier (Université de Lorraine) : « Toujours plus : usages, critique et parodie de quelques marqueurs d'intensification à la mode au XVIe siècle »

17 février — Giovanna Bencivenga (Académie d’Amiens) : « La langue italienne en France à l’âge classique entre mode, usage(s) et iconicité »

24 février — Clara de Courson (Paris III-Sorbonne nouvelle) : « À contre-courant : critique du style à la mode et défense du style simple chez Isabelle de Charrière »

10 mars — Côme de La Bouillerie (CPGE, Lille) : « Peinture des modes et "tableau des esprits" dans les romans de Jean Barclay »

17 mars — Nicolas Laurent (ENS-Lyon) : « "Il y a appartement, il y a canal…" A propos de certains usages de il y a et de il unipersonnel »

24 mars — Elise Pavy-Guilbert (Bordeaux-Montaigne) : « Révolution et mots à la mode »

31 mars — Marine Roussillon (Paris III-Sorbonne nouvelle) : « Les spectacles à la mode »

7 avril — Lauriane Mouraret-Maisonneuve (Sorbonne Université) : « De la comedia à la comédie de mœurs : que recouvre le succès de l'expansion "à la mode" dans les intitulés des comédies du XVIIe siècle ? »

14 avril — Claire Badiou-Monferran (Paris III-Sorbonne nouvelle) : « Mode, usage et rémanence sous l’Ancien régime »

5 mai — Anne Piejus (CNRS, Iremus) : « Économie de l’éphémère. Planches de mode et airs nouveaux dans le Mercure galant »

12 mai — Claire Fourquet-Gracieux (Paris Est-Créteil) : « La harangue, une mode paradoxale ? ».