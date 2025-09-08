Conférence de Gisèle Sapiro. Autour de la parution de Qu’est-ce qu’un auteur mondial ? Le champ littéraire transnational (Université de Sherbrooke)

Le Groupe de recherches et d'études sur le livre au Québec (GRÉLQ) vous invite à la conférence de Gisèle Sapiro autour de la parution du livre Qu’est-ce qu’un auteur mondial? Le champ littéraire transnational. L’événement aura lieu le lundi 6 octobre 2025, de 13h à 14h30 (EST), au Carrefour de l’information de la Bibliothèque Roger-Maltais (B1-2002) de l’Université de Sherbrooke.

Vous pouvez visiter le site Internet du GRÉLQ pour plus de détails : https://www.usherbrooke.ca/grelq/actualites/evenements/details/56202