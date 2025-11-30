Modes et conditions d'existence de la littérature (Nancy)

Dans le cadre du projet OnLit (Ontologies de la littérature ?), soutenu par la MSH Lorraine, le LIS et les AHP,

et coordonné par Florent Coste et Anna Zielinska, une journée d'études est organisée autour des

Modes et conditions d'existence de la littérature

Le mardi 9 décembre 2025 (9h-17h), dans la salle de conférence au 1er étage de la MSH Lorraine.

—

Programme

9h Accueil

9h15 Florent Coste (Université de Lorraine, LIS)

« Introduction. L’ontologie de la littérature et quelques problèmes économiques »

9h30 Manon Houtart (FNRS / UNamur)

« La radio comme gagne-pain des surréalistes : à quel prix ? »

10h15 Pause

10h30 Pascal Mougin (Université Paris Cité / CERILAC)

« La poétique économique d'Emmanuelle Pireyre »

11h15 Milena Arsich (Université de Strasbourg / Configurations littéraires)

« L’Instapoème comme artefact économique : stratégies de visibilité et de fidélisation des lecteurs dans le champ poétique français »

Pause déjeuner

14h Christophe Hanna (Questions théoriques)

« Poétique et économie alternatives »

14h45 Pause

15h Sébastien Dubois (NEOMA / Centre de sociologie des organisations (Sciences Po/CNRS))

« Économie, carrières et choix esthétiques dans la poésie contemporaine »

15h45 Laetitia Zecchini (CNRS / UChicago HumanitiesPlus International Research Lab)

« Une minorité comme ressource ? Conditions d'existence des cultures de l'imprimé postcoloniales »

16h30 Conclusions et clôture.