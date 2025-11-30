Les entretiens de la revue Po&Sie (Maison de la Poésie, Paris)

La revue Po&sie vous convie Samedi 6 décembreà 16.00 à ses entretiens intitulés

Des poèmes face aux violences du présent (Soudan)

Un poète face à l’histoire de la poésie (Jacques Roubaud)

Avec Valérie Beaudouin, Jacques Jouet, Christine Marcandier, Dominique Moncond’huy, Marie-Louise Roubaud

Et pour Po&sie Camille Bloomfield, Laurent Jenny, Marielle Macé, Claude Mouchard, Martin Rueff, Tiphaine Samoyault

Tout comme le poème, au présent, rassemble des choses, et les compare sans les identifier, la revue vit aux heures d’affluence. Maintenant : les folies meurtrières qui ravagent le Soudan et (&, sans commune mesure), la publication du premier livre posthume du poète Jacques Roubaud mort le 5 décembre 2024, Les Enfances d’Alexandre (Seuil, "La Librairie du XXIe s.", 2025)

Les Entretiens de la revue reviendront sur le film d’Hind Meddeb, Souviens-toi, Soudan et évoqueront le Soudan à travers des poèmes soudanais et des poèmes sur le Soudan.

Ils inviteront à lire Les Enfances d’Alexandre et à les inscrire dans la réflexion de Jacques Roubaud sur l’histoire du vers et de la poésie. Ainsi : des poètes faces aux violences du présent et un poète face à l’histoire de la poésie.

—

Site de la Maison de la Poésie…

La revue Po&Sie en ligne via Cairn…