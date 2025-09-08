Le théâtre de Rémi de Vos et les défis du XXIe s. (Univ. de Crète, Grèce)

Appel à propositions pour une journée d’étude

Le théâtre de Rémi de Vos et les défis du XXIe siècle

Mercredi 11 février 2026

Centre culturel des étudiants Xénia, Crète, Grèce

Le théâtre Antivaro et l'Atelier de théâtre, cinéma et musique du Département de Lettres de l'Université de Crète organisent une journée scientifique consacrée au grand dramaturge français Rémi de Vos.

Rémi de Vos est considéré comme l'un des dramaturges français les plus importants et les plus subversifs du XXIe siècle. Il est né à Dunkerque en 1963. Il a commencé à écrire en 1993 et est notamment connu pour ses pièces «Alpenstock», «Débrayage» et «Jusqu'à ce que la mort nous sépare», qui ont été traduites et présentées dans de nombreux pays.

Les deux dernières pièces seront jouées début 2026 en Crète («Débrayage», mise en scène par Christos Syrmakezis à Héraklion et «Jusqu'à ce que la mort nous sépare», dans une traduction de Dimitris Filias et mise en scène de Manolis Seiragakis, au théâtre Antivaro, à Réthymno). Parallèlement, l'auteur animera un atelier d'écriture théâtrale consacré à la comédie, dont les dates et horaires seront annoncés ultérieurement. À cette occasion, l'auteur assistera aux deux premières et aux événements organisés en son honneur, à l'invitation du théâtre Antivaro.

Thèmes indicatifs de la journée

Les particularités du langage théâtral de Rémi de Vos

Questions de style et de forme, « obsessions » thématiques

Tendances ou perspectives de l'écriture théâtrale contemporaine, influences ou répercussions

Approches politiques de son œuvre

Étude comparative de ses œuvres.

—

Les langues de la journée seront le grec, le français et l'anglais et les interventions ne devront pas dépasser 15 minutes.

Un temps supplémentaire de 5 minutes sera accordé pour la discussion de chaque intervention.

Si vous souhaitez participer, veuillez envoyer le titre de votre communication, un résumé (250 mots maximum) et un bref C.V. (150 mots maximum) à l'adresse électronique metapoltheater@gmail.com jusqu’au 30 Novembre 2025.

Pour toute question ou précision, vous pouvez écrire à l’adresse électronique nektarios24@hotmail.com">nektarios24@hotmail.com

—

Comité scientifique de la journée :

Manolis Seiragakis, Professeur associé au Département de Lettres de l'Université de Crète

Dimitris Filias, Professeur de Traduction Littéraire à l'Université Ionienne, Département des Langues étrangères, Traduction et Interprétation.

Nektarios-Georgios Konstantinidis, Chargé de cours de Théâtre, Département de Lettres, Université de Crète.

—

(Illustr. : Tachkent de Rémi De Vos, m.e.s Dan Jemmett, Théâtre Marigny, 2023)