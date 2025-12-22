Appel à contributions revue Ponti/Ponts n. 26/2026

Dirigée par Marco Modenesi, la revue Ponti/Ponts est une publication annuelle multidisciplinaire qui se veut un haut lieu de rendez-vous des cultures francophones d’Europe, d’Afrique, des Amériques et de l’Océanie.

Chaque numéro est révisé par les pairs et est disponible en libre accès sur le site internet de la revue. Ponti/Ponts s’avère un espace de diffusion pour les travaux réalisés par les chercheur.es qui s’intéressent à la francophonie extra-hexagonale. De même, la revue se propose d’offrir une vitrine des parutions récentes dédiées à ce domaine de recherche, à travers des notes de lecture portant sur les publications à visée linguistique, littéraire et culturelle (art, cinéma, BD, chansons) concernant les différentes francophonies.

Ponti/Ponts a pour but de mettre en lumière la richesse de la multiplicité des regards que les spécialistes de toutes les disciplines émanant des différents horizons des sciences humaines peuvent jeter sur les problématiques et les questionnements relatifs aux espaces francophones, en perspective synchronique ou diachronique.

Du n. 1 de 2001 au n. 21 de 2021 les différentes livraisons ont proposé un dossier thématique et des études libres ; à partir du n. 22 de 2022 Ponti/Ponts s’oriente vers des études littéraires, culturelles ou linguistiques affranchies de toute limitation thématique. La proposition d’interviews et d’inédits littéraires (poèmes, poèmes en prose, nouvelles, BD, etc.) est également possible et encouragée.

Les propositions de contribution pour le n. 26/2026 devront être rédigées en français selon les modalités décrites ci-dessous et envoyées à la rédaction (redazione.ponts@unimi.it) jusqu’au 1er mars 2026.

* * * * *

Soumission d’une proposition d’article

La revue reçoit des articles rédigés en français, d’auteurs invités et d’auteurs qui, de leur propre initiative, soumettent des travaux pour évaluation. Les articles proposés doivent être inédits et ne doivent pas être en cours d’évaluation par une autre revue.

Les propositions de contribution, en français, comprendront un titre, une bibliographie et un descriptif d’environ 400 mots qui précisera le cadre théorique, les objectifs et méthodes, le corpus utilisé. Elles doivent être soumises en version anonyme. L’auteur enverra à part ses coordonnées (nom, prénom, institution d’appartenance) et fournira un bref profil bio-bibliographique.

Modalités d’évaluation

Les articles (50.000 signes au maximum, tout espace compris), qui sont jugés potentiellement publiables par le Comité scientifique de la revue, sont acheminés, en version anonyme, à des rapporteur.es pour une évaluation des qualités et des lacunes éventuelles du travail. Le Comité scientifique prend ensuite connaissance des évaluations et décide de publier ou de ne pas publier l’article. Un avis synthétique et motivé peut être transmis aux auteur.es des articles acceptés, qui mettent en œuvre les recommandations du comité dans le délai accordé. Le contenu des textes publiés et l’exactitude de leurs références bibliographiques sont la responsabilité exclusive des auteurs.

Calendrier

Jusqu’au 1er février 2026 : envoi des propositions à redazione.ponts@unimi.it

1er février-15 février 2026 : évaluation des propositions reçues

31 mai-2026 : date limite pour la remise des articles retenus

31 mai 2026 : évaluation anonyme par les pairs des articles reçus

15 octobre 2026 : remise de la version finale des articles retenus

Décembre 2026/janvier 2027 : parution du n. 26, 2026

_____________________________

Site internet de la revue : https://riviste.unimi.it/index.php/ponts

Adresse : Ponti/Ponts. Langues littératures civilisations des pays francophones. Dipartimento di Lingue, Letterature, Culture e Mediazioni – Università degli Studi di Milano – Piazza S. Alessandro 1, 20123 Milano, Italia

Directeur : marco.modenesi@unimi.it

Rédaction : redazione.ponts@unimi.it