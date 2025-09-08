Babel hexadecimal. Des archives nativement numériques pour la recherche (Séminaire général de l'ITEM, ENS Paris)

L'Institut des textes et manuscrits modernes (ITEM, CNRS-ENS) est heureux de vous inviter à la séance inaugurale du Séminaire général de critique génétique 2023/2024 le mardi 21 octobre 2025, pour la table ronde :

« BABEL HEXADECIMAL.

Quid des archives nativement numériques pour les recherches en critique génétique ?

Comment et en quoi participent-elles d’un rapprochement entre conservateurs, ingénieurs et chercheurs ? »

avec : Alix Bruys, Laurence Le Bras; Bertrand Caron et Philippe Chevallier (BnF) ; Aurèle Crasson et Jeremy Pedrazzi (ITEM)

à l'École normale supérieure, 45 rue d’Ulm, 75005 Paris – Salle Dussane de 16h30 à 18h30.

—

Cette table ronde réunira pour la BnF des conservateurs et spécialistes du numérique et des généticiens de l’ITEM. Elle tentera, d’une part, de mettre en perspective les questions que soulèvent la collecte, l’acquisition et la conservation des archives numériques natives d’auteurs et, par ailleurs, de montrer comment l’exploitation des traces produites par ses archives bousculent les méthodologies de la critique génétique du manuscrit.

Le retour d’expérience du projet DERRIDA HEXADECIMAL constituera une base de réflexion à la fois sur les nouveaux enjeux de la conservation d’archives qu’elles soient stockées dans des supports numériques ou qu’il s’agisse de productions natives du web. Qu’est-ce que ces archives – qu’il faut dorénavant traiter comme des informations qui font système entre-elles, impliquent comme nouvelles connaissances pour leur étude ?

—

Laurence Le Bras, cheffe du service des manuscrits modernes et contemporains au département des Manuscrits.

Philippe Chevallier, chargé de collections, référent de la filière acquisitions et dons de documents numériques, département des Manuscrits. Docteur en philosophie, Philippe Chevallier est entré à la BnF en 2008. Il fut responsable des études de publics (2009-2018), puis responsable du développement et de l’administration de la recherche (2018-2024), avant de rejoindre en 2025 le département des Manuscrits.

Alix Bruys, conservatrice en chef des bibliothèques, responsable de la filière acquisitions et dons de documents numériques. Archiviste-paléographe et conservatrice en chef des bibliothèques, Alix Bruys pilote la filière des dons et acquisitions de documents numériques natifs à la BnF depuis 2017. Elle est également co-animatrice du groupe préservation numérique de la BnF et co-autrice de publications dans ce domaine.

Archiviste paléographe, Bertrand Caron est depuis avril 2025 employé du projet européen EOSC / EDEN qui vise à améliorer les infrastructures et pratiques de préservation numérique dans les données de la recherche. Précédemment, il a travaillé dix ans à la Bibliothèque nationale de France comme expert de préservation numérique. Il y a notamment coordonné la rédaction de la politique de formats de l’institution.

—

—

Crédits illustration : Getty Images, Engineer Thomas Kite Sharpless gives a demonstration of the EDVAC at the University of Pennsylvania.

