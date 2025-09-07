Séminaire Lumières (Bordeaux)

À l’heure où l’Occident démocratique voit les libertés académiques violemment attaquées, où la science est discutée non pas dans ses résultats mais dans sa légitimité à pouvoir en rechercher, où l’acquisition des savoirs tout comme les pratiques culturelles et artistiques subissent de virulentes remises en question, où les principes fondamentaux d’un héritage républicain partagé bien au-delà du territoire national sont ignorés ou instrumentalisés, il nous paraît indispensable, et probablement même salutaire, de transmettre et de questionner à nouveaux frais le projet émancipateur des Lumières, dans le cadre d'un séminaire interdisciplinaire.

Pour les deux premières années, la thématique que nous souhaiterions explorer est celle de la démocratisation des savoirs. Si la formule peut paraître anachronique, idéaliste ou utopique, tant la transmission des connaissances s’est d’abord adressée aux gens du monde, ou s’est à tout le moins fondée sur l’exclusion de principe des pauvres, des femmes et des infirmes, elle souligne notre volonté d’interroger en profondeur les modalités de construction et de diffusion des savoirs au XVIIIe siècle et la manière dont ils ont pu toucher d’autres publics, au-delà des destinataires intentionnellement visés. Il s’agit également de voir comment ces modes de partage, et la conception de l’éducation qui les sous-tend, se sont ancrés dans l’héritage épistémologique complexe venu du XVIIe siècle et se sont prolongés au XIXe siècle.

Les séances du séminaire auront lieu une fois par mois, à partir de janvier 2026.