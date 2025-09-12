L'enfant du métro
Dans un essai qui paraît également aux Presses universitaires de Bordeaux, Isabelle Tauzin-Castellanos fait l'histoire de L'enfant du métro, un texte rédigé dans la clandestinité par les sœurs Madeleine et Lucha Truel en 1943, un roman d’apparence enfantine, où elles dénonçaient de manière à peine dissimulée le temps présent : l’Occupation nazie. Décrypter leurs illustrations inspirées de stations de métro (la Chambre des députés, Combat, la Muette, Place des fêtes...). Relire pas à pas le conte L'enfant du métro, exact contemporain du Petit prince, permet à Isabelle Tauzin-Castellanos de ressusciter deux oubliées de l’Histoire, Lucienne et Madeleine Truel nées au Pérou à l’aube du xxe siècle, émigrées à Paris, amies des affichistes (Colin, Savignac) et photographes (Robert Doisneau), proches du réseau de normaliens résistants (Grappin, Aucouturier...), et des militants communistes et gaullistes arrêtés le 6 juin 1944.