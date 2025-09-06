Isabelle Tauzin-Castellanos, L'enfant du métro 1943. Les sœurs Truel entre la France et le Pérou

L’enfant du métro est un texte fascinant, archétype de la littérature clandestine, inventive et fragile, écrite en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Madeleine et Lucha Truel ont écrit un roman d’apparence enfantine ; elles dénonçaient de manière à peine dissimulée le temps présent : l’Occupation nazie. Décrypter leurs illustrations inspirées de stations de métro (la Chambre des députés, Combat, la Muette, Place des fêtes...), relire pas à pas le conte L'enfant du métro exact contemporain du Petit prince est le point de départ de cet essai d'Isabelle Tauzin-Castellanos qui ressuscite deux oubliées de l’Histoire, Lucienne et Madeleine Truel amies des affichistes (Colin, Savignac) et photographes (Robert Doisneau), proches du réseau de normaliens résistants (Grappin, Aucouturier...), et des militants communistes et gaullistes arrêtés le 6 juin 1944.

Les sœurs Truel sont nées au Pérou à l’aube du xxe siècle. Le cosmopolitisme et l’émancipation des femmes définissent Paris dans les Années Folles. Lucienne, Lucha consacre sa vie à la peinture. Elle est brièvement arrêtée en 1941, et reste aux côtés des imprimeurs clandestins de faux papiers ; Madeleine Truel meurt en Allemagne le 3 mai 1945, sous un pseudonyme. Les récits de ses compagnes de déportation témoignent du dévouement de Marie Savin, proche d'Annie Hervé. En 1945, Lucha Truel publie des vignettes humoristiques. Elle redécouvre ses racines à Lima et renoue avec l’art populaire latino-américain.

Les journaux intimes, les archives de l’Occupation, les dessins et les photos nourrissent l’écriture de cette biographie au carrefour de l'histoire, de la littérature et de l'histoire de l'art, en retrouvant les traces de résistantes oubliées d’un continent à l’autre. L'ouvrage en ligne permet d'accéder à une analyse littéraire encadrée par des chapitres historiques couvrant plus d'un siècle transatlantique, de mémoire féminine.

—

Table des matières

1• Préface,

par Carlos Herrera Rodríguez

2• Introduction

3• Chapitre 1. Aux origines de l’émigration

Les racines basques

Des origines aveyronnaises

La famille Truel Larrabure à Lima, 1891-1924

4• Chapitre 2. La vie en France avant 1939 : le temps de l’insouciance

Madeleine, l’enthousiaste

Dessiner, décorer : le parcours de Lucha

Annexe : L’enfant du métro, première ébauche

5• Chapitre 3. De l’exode à l’arrestation de Lucha Truel, 1939-1941

“Les chasseurs n’étaient pas assez nombreux; les sangliers ont tout envahi” : septembre 39-juillet 40.

“On ne peut rien faire avec le voleur dans la maison” : le témoignage de Madeleine Truel sur l’Occupation en 1941

“Adios corazoncito” : l’arrestation et l’emprisonnement de Lucha Truel, novembre 1941- décembre 1941

Annexe : Journal de Madeleine Truel du 29 mai 1941 au 17 juin 1941

6• Chapitre 4. De la libération de Lucha à l’édition de L’Enfant du métro, décembre 1941-décembre 1943

Le cercle des littéraires résistants : Annie et Pierre Hervé, Pierre Noël, Jacques d’Andurain…

Le cercle des artistes résistants : les Pontremoli et Robert Doisneau

Les circonstances de l’édition de L’enfant du métro

7• Chapitre 5. L’enfant du métro : histoire et allégorie

Le labyrinthe des stations

Père Lachaise, Marbeuf, Pelleport et Denfert : la ville quadrillée

Mouton-Duvernet, Faidherbe-Chaligny, Campo-Formio… : coder et décoder

Les aquarelles doubles

L’allégorie de la Muette

La Chambre des députés, Sèvres-Babylone, Place des Fêtes : interdictions et transgressions

8• Chapitre 6. Arrestation, déportation et mort de Madeleine Truel, mai 1944-mai 1945

Les arrestations de l’Agence d’Information et de Documentation en juin 44

Les conditions de vie à Fresnes et à Romainville

De la Gare de l’Est à Ravensbrück

Déportation et sabotage : Sachsenhausen, Gartenfeld, Siemensstadt

La marche de la mort

9• Chapitre 7. Lucha Truel : la seconde moitié du XXe siècle entre la France et le Pérou

L’immédiate après-guerre : revivre grâce à l’humour

Retour au Pérou

Lettres et journal de Lima, 1976-1982

10• Conclusion

11• Bibliographie

12• Contenu additionnel