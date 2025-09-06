Isabelle Tauzin-Castellanos, L'enfant du métro 1943. Les sœurs Truel entre la France et le Pérou
L’enfant du métro est un texte fascinant, archétype de la littérature clandestine, inventive et fragile, écrite en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Madeleine et Lucha Truel ont écrit un roman d’apparence enfantine ; elles dénonçaient de manière à peine dissimulée le temps présent : l’Occupation nazie. Décrypter leurs illustrations inspirées de stations de métro (la Chambre des députés, Combat, la Muette, Place des fêtes...), relire pas à pas le conte L'enfant du métro exact contemporain du Petit prince est le point de départ de cet essai d'Isabelle Tauzin-Castellanos qui ressuscite deux oubliées de l’Histoire, Lucienne et Madeleine Truel amies des affichistes (Colin, Savignac) et photographes (Robert Doisneau), proches du réseau de normaliens résistants (Grappin, Aucouturier...), et des militants communistes et gaullistes arrêtés le 6 juin 1944.
Les sœurs Truel sont nées au Pérou à l’aube du xxe siècle. Le cosmopolitisme et l’émancipation des femmes définissent Paris dans les Années Folles. Lucienne, Lucha consacre sa vie à la peinture. Elle est brièvement arrêtée en 1941, et reste aux côtés des imprimeurs clandestins de faux papiers ; Madeleine Truel meurt en Allemagne le 3 mai 1945, sous un pseudonyme. Les récits de ses compagnes de déportation témoignent du dévouement de Marie Savin, proche d'Annie Hervé. En 1945, Lucha Truel publie des vignettes humoristiques. Elle redécouvre ses racines à Lima et renoue avec l’art populaire latino-américain.
Les journaux intimes, les archives de l’Occupation, les dessins et les photos nourrissent l’écriture de cette biographie au carrefour de l'histoire, de la littérature et de l'histoire de l'art, en retrouvant les traces de résistantes oubliées d’un continent à l’autre. L'ouvrage en ligne permet d'accéder à une analyse littéraire encadrée par des chapitres historiques couvrant plus d'un siècle transatlantique, de mémoire féminine.
—
1• Préface,
par Carlos Herrera Rodríguez
2• Introduction
3• Chapitre 1. Aux origines de l’émigration
Les racines basques
Des origines aveyronnaises
La famille Truel Larrabure à Lima, 1891-1924
4• Chapitre 2. La vie en France avant 1939 : le temps de l’insouciance
Madeleine, l’enthousiaste
Dessiner, décorer : le parcours de Lucha
Annexe : L’enfant du métro, première ébauche
5• Chapitre 3. De l’exode à l’arrestation de Lucha Truel, 1939-1941
“Les chasseurs n’étaient pas assez nombreux; les sangliers ont tout envahi” : septembre 39-juillet 40.
“On ne peut rien faire avec le voleur dans la maison” : le témoignage de Madeleine Truel sur l’Occupation en 1941
“Adios corazoncito” : l’arrestation et l’emprisonnement de Lucha Truel, novembre 1941- décembre 1941
Annexe : Journal de Madeleine Truel du 29 mai 1941 au 17 juin 1941
6• Chapitre 4. De la libération de Lucha à l’édition de L’Enfant du métro, décembre 1941-décembre 1943
Le cercle des littéraires résistants : Annie et Pierre Hervé, Pierre Noël, Jacques d’Andurain…
Le cercle des artistes résistants : les Pontremoli et Robert Doisneau
Les circonstances de l’édition de L’enfant du métro
7• Chapitre 5. L’enfant du métro : histoire et allégorie
Le labyrinthe des stations
Père Lachaise, Marbeuf, Pelleport et Denfert : la ville quadrillée
Mouton-Duvernet, Faidherbe-Chaligny, Campo-Formio… : coder et décoder
Les aquarelles doubles
L’allégorie de la Muette
La Chambre des députés, Sèvres-Babylone, Place des Fêtes : interdictions et transgressions
8• Chapitre 6. Arrestation, déportation et mort de Madeleine Truel, mai 1944-mai 1945
Les arrestations de l’Agence d’Information et de Documentation en juin 44
Les conditions de vie à Fresnes et à Romainville
De la Gare de l’Est à Ravensbrück
Déportation et sabotage : Sachsenhausen, Gartenfeld, Siemensstadt
La marche de la mort
9• Chapitre 7. Lucha Truel : la seconde moitié du XXe siècle entre la France et le Pérou
L’immédiate après-guerre : revivre grâce à l’humour
Retour au Pérou
Lettres et journal de Lima, 1976-1982
10• Conclusion
11• Bibliographie
12• Contenu additionnel