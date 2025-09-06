L'école comme appareil

Entre 1968 et 1969, un groupe de chercheurs composé d’Étienne Balibar, Christian Baudelot, Roger Establet, Pierre Macherey et Michel Tort, prépare, sans leur maître Louis Althusser, un livre collectif sur la critique de l’école. Ce livre ne paraîtra jamais. Pourtant, les constats qu’il établissait étaient d’une actualité brûlante. L’école, véhicule de la reproduction sociale et porte-voix de l’idéologie dominante, y faisait l’objet d’une critique virulente – surtout dirigée contre son instrumentalisation par l’État et les forces capitalistes. Aujourd’hui, à l’heure où l’école fait l’objet d’attaques toujours plus impitoyables de la part même de ceux qui s’en sont servi pour maintenir leur mainmise sur les esprits, le dossier devait être rouvert. Cinquante-six ans plus tard, il n'a pas pris une ride. On le vérifiera en se plongeant dans le volume qui paraît aux Presses Universitaires de France, sous le titre Écoles : Critique matérialiste des appareils scolaires. Qui souhaite renouer avec le combat pour une école véritablement émancipatrice doit s’y plonger. Il fera l'objet d'une présentation à l'Université Paris 8 le jeudi 25 septembre, avec Étienne Balibar, Christian Baudelot, Yoshiyuki Sato, Xavier Riondet et Bertrand Ogilvie.