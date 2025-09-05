Rencontre autour des Écoles : Critique matérialiste des appareils scolaires (Paris 8)

Rencontre autour de l'ouvrage

Écoles : Critique matérialiste des appareils scolaires

Étienne Balibar, Christian Baudelot, Roger Establet, Pierre Macherey et Michel Tort, texte établi et présenté par Yoshiyuki Sato,

PUF, coll. "Perspectives critiques", septembre 2025.

—

Jeudi 25 septembre, 14-17h, amphi B106, Université Paris 8

Entre 1968 et 1969, un groupe de chercheurs composé d’Étienne Balibar, Christian Baudelot, Roger Establet, Pierre Macherey et Michel Tort, prépare, sans leur maître Louis Althusser, un livre collectif sur la critique de l’école. Ce livre ne paraîtra jamais. Pourtant, les constats qu’il établissait étaient d’une actualité brûlante.

L’école, véhicule de la reproduction sociale et porte-voix de l’idéologie dominante, y faisait l’objet d’une critique virulente – surtout dirigée contre son instrumentalisation par l’État et les forces capitalistes. Aujourd’hui, à l’heure où l’école fait l’objet d’attaques toujours plus impitoyables de la part même de ceux qui s’en sont servi pour maintenir leur mainmise sur les esprits, le dossier devait être rouvert. Cinquante-six ans après, il n’a pas pris une ride. Qui souhaite renouer avec le combat pour une école véritablement émancipatrice doit s’y plonger.

Ouverture : Guillaume Sibertin-Blanc (Université Paris 8)

Intervenants : Étienne Balibar, Christian Baudelot (auteurs d'Écoles), Yoshiyuki Sato (Université de Tsukuba, Japon), Xavier Riondet (Université Rennes 2), Bertrand Ogilvie (Université Paris 8).

—

Séance organisée par le LLCP (https://llcp.univ-paris8.fr/)

et le Laboratoire d'analyse critique des modernités (Paris 8/Université de Tsukuba, https://laboratoiredanalysecritiquedesmodernites.wordpress.com/).