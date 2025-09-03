Présentation de la Mythistoire barragouyne de Fanfreluche et de Gaudichon de Guillaume des Autels, par Michèle Clément et Jean-Charles Monferran (en Sorbonne)
Publié le par Faculté des lettres - Université de Lausanne (Source : Yohann Deguin)
Le vendredi 19 septembre 2025, à l'invitation de la Société des Textes Français Modernes (STFM), Michèle Clément et Jean-Charles Monferran présenteront leur édition de la
Mythistoire barragouyne de Fanfreluche et Gaudichon,
à la Maison de la Recherche, 28 rue Serpente, de 11h à 12h.
Entrée libre.
—