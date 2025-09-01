Viatica, HS 8, 2025 : "La littérature de voyage au prisme de l'écopoétique" (dir. Yvan Daniel & Alain Romestaing

Viatica, HS 8 | 2025 : La littérature de voyage au prisme de l'écopoétique

Sous la direction de Yvan Daniel et Alain Romestaing

Dossier

Yvan Daniel et Alain Romestaing Introduction [Texte intégral]

Sylvie Requemora L’idée de Nature dans les écrits de voyages au xviie siècle [Texte intégral] The Idea of Nature in Seventeenth-Century Travel Writing

Anne-Gaëlle Weber Le voyage savant à l’aune de l’Anthropocène : anthropocentrisme, naturalisme et environnementalisme [Texte intégral] The Scientific Journey Through the Anthropocene: Anthropocentrism, Naturalism and Environmentalism

Daniel López La nature de l’Amérique équatoriale au xixe siècle : regards croisés de cinq voyageurs français [Texte intégral] The Nature of Equatorial America in the 19th Century: Crossed Views of Five French Travelers

Virginie Tellier La steppe dans les récits de voyage de Benjamin Bergmann et Carla Serena en terre kalmouke : un espace nomade [Texte intégral] The Steppe in Benjamin Bergmann and Carla Serena’s Travelogues in Kalmykia: a Nomadic Space

Pascale Auraix-Jonchière Promenades autour d’un village de George Sand (1866) : un essai d’écolittérature ?[Texte intégral] George Sand’s Promenades autour d’un village (1866) : an Ecoliterary Essay?

Philippe Antoine Il n’y a pas d’île déserte [Texte intégral] There Is No Desert Island

Davide Vago Configurations éco-littéraires d’un « espace-temps » : Ramuz, Vues sur le Valais[Texte intégral] Eco-literary Configurations of a ‘Space-time’: Ramuz, Vues sur le Valais

Odile Gannier Philosophie poétique des espaces parcourus : Odette du Puigaudeau et Théodore Monod en voyage [Texte intégral] Poetic Philosophy of Travelled Spaces: Odette du Puigaudeau and Théodore Monod Journeying Through the Desert

Pierre Schoentjes Un récit d’exploration qui serait aussi conte de fées. Retour écopoétique sur l’expédition de Dunlop et Cortázar le long de l’Autoroute du Soleil [Texte intégral] A Travel Book That Is Also a Fairy Tale. An Ecopoetic Look Back at Dunlop and Cortázar’s Expedition Along the Highway of the Sun

Jean-Baptiste Bernard Le voyage en France : une écopoétique de (la) rencontre ? Avec Bernard Ollivier, Pierre Adrian et Philibert Humm [Texte intégral] Travel in France: An Ecopoetics of Encounters? With Bernard Ollivier, Pierre Adrian and Philibert Humm

Nina Rocipon Cadavres animaux et vanités humaines au fil des récits de rivière [Texte intégral] Dead Animals and Human Vanitas Along River Narratives

Halia Koo Le spectacle surréel d’un monde en extinction : absurdité paradoxale dans Paradis (avant liquidation) et Briser la glace de Julien Blanc-Gras [Texte intégral] The Surreal Sight of a World on the Verge of Extinction: Paradoxical Absurdity in Julien Blanc-Gras’s Paradis (avant liquidation) and Briser la glace

Comptes rendus

Christine Peltre Catherine Pinguet, Voyages d’agrément et croisières savantes. Les premières croisières en Méditerranée, de la fin du xixe siècle à l’entre-deux-guerres [Texte intégral] Paris, Sorbonne Université Presses, « Imago Mundi », 2024

Julie Beq Jean-Jacques Bavoux, Les Nouveaux Visages du Monde. Explorations géographiques de Christophe Colomb à Alexandre de Humboldt [Texte intégral] Malakoff, Armand Colin, 2024

Madeleine Savart Christina Kullberg, Points of Entanglement in French Caribbean Travel Writing (1620–1722) [Texte intégral] Cham, Springer Nature/Palgrave Macmillan, 2023

Gábor Gelléri Eva Johanna Holmberg, Writing Mobile Lives, 1500–1700 [Texte intégral] Cambridge, Cambridge University Press, 2024

Odile Gannier Philippe Antoine et Gilles Louÿs (dir.), Voyages en cargo [Texte intégral] Paris, Lettres modernes Minard, 2024.