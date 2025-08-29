Leonardo O. Moreira

Jean-Jacques Rousseau. Variations sur le sauvage

Paris, Classiques Garnier, coll. « Les Anciens et les Modernes - Études de philosophie », n° 68, 2025

La figure du sauvage, présente depuis La Découverte du Nouveau Monde, réapparaît dans les points culminants de la pensée anthropologique de Rousseau, qui forme son Émile pour en faire une sorte de sauvage cultivé. Le présent ouvrage s’interroge, entre autres, sur le sort de l’Émile demi-sauvage ainsi que sur une possible émancipation de Sophie dans Les Solitaires.

Table des matières…

Existe également en version reliée - EAN 9782406187660 - au prix de 78 EUR.