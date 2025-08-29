Revue d'études proustiennes 2025– 2, n° 22. "Le(s) roman(s) d’Albertine. Cent ans après Albertine disparue" (dir. Roberta Capotorti, Fabio Libasci, Eleonora Sparvoli)
Publié le par Marc Escola (Source : Classiques Garnier)
Sous la direction de Roberta Capotorti, Fabio Libasci et Eleonora Sparvoli.
Paris, Classiques Garnier, coll. « Revue d'études proustiennes », n° 22, 2025
La Revue d'études proustiennes, dirigée par Luc Fraisse, à raison de deux livraisons par an, propose des numéros spéciaux ou recueils thématiques sur tous les aspects de l'œuvre de Marcel Proust.